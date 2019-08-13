Украинские боксёры не приедут в Россию на чемпионат мира

Украинские спортсмены не приедут на чемпионат мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. По словам руководителя пресс-службы Федерации бокса Украины (ФБУ) Александр Подаваленко, члены национальной команды, которые являются первыми-вторыми номерами сборной, точно в РФ не приедут, так как официальную делегацию ФБУ на чемпионат мира в Екатеринбург отправлять не планирует, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Подаваленко пояснил, что Федерация не станет запрещать спортсменам приехать на турнир за свой счёт – то есть для этого им будет необходимо самостоятельно оплатить поездку в Екатеринбург, а также взять на себя другие расходы, в том числе на проживание и аренду зала.

Таким образом, главным боксёрский турнир на планете среди любителей пропустят как минимум четыре известных спортсмена, которые успешно выступили на Европейских играх этого года.

Так, Александр Хижняк и Виктор Выхрист вернулись из Минска с золотыми медалями, а Николай Буценко и Евгений Барабанов завоевали серебро и бронзу соответственно.

Напомним, это уже не первый демарш украинских спортивных функционеров. Так, в 2018 году чиновники запретили участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени украинским биатлонистам, а борцам в том же году не позволили поехать на ЧЕ в Каспийск. При том сами спортсмены изъявляли желание представить свою страну на этих турнирах, но так и не смогли этого сделать.

Как рассказал журналистам депутат нижней палаты российского парламента Дмитрий Свищев, от политических игр, которые устраивают спортивные функционеры «самостийной», прежде всего, страдают украинские спортсмены, которые устали о того, что их лишают возможности бороться за медали.

«Это уже не первый случай, когда их выступление на территории России находится под угрозой. Неужели коллеги с Украины не понимают, кому они делают хуже? Атлет всю свою жизнь мечтает принимать участие в таких крупных соревнованиях, как ЧМ и ЧЕ. Поэтому очередное необдуманное решение, на сей раз со стороны руководства ФБУ наносит удар по своим боксёрам», – резюмировал депутат.