В Кремле оценили жёсткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков в Москве

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – прокомментировал применение жёсткой силы сотрудниками правоохранительных органов для пресечения массовых беспорядков на несогласованных акциях в Москве.

В ходе общения с журналистами, представитель Кремля заявил, что считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но в то же время оправдывает жёсткие действия правоохранителей для пресечения противоправных действий. При этом Песков подчеркнул, что Кремль в равной степени фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и проявления агрессии со стороны самих полицейскими, передаёт ТАСС.

«Мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, которые сейчас появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых ведётся внутреннее служебное расследование и внутренняя проверка, – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. – Также мы фиксируем и те материалы, которые демонстрируют неповиновение и, более того, агрессию по отношению к сотрудникам полиции, что также является недопустимым».

Кроме того, Песков признался, что глава государства Владимир Путин в курсе ситуации вокруг последних несанкционированных акций, которые проходили в Москве, но не считает их чем-то из ряда вон выходящим.

«В нашей стране ежедневно происходит очень много разных событий, за которыми естественно следит президент. Но совсем не по каждому из них ему необходимо высказывать свою точку зрения. Кроме того, мы не согласны с теми, кто называет происходящее политическим кризисом. Протесты происходят во многих уголках планеты, в том числе в европейских столицах, но не все они являются политическим кризисом», – резюмировал руководитель президентской пресс-службы.