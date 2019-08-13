В России изменились правила регистрации сделок с недвижимостью

В России меняются правила регистрации сделок с недвижимостью. Согласно закону, который вступил в силу 13 августа 2019 года, регулируется порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) при проведении сделок с недвижимостью.

Таким образом, теперь такую сделку можно будут повести только с письменного согласия владельца недвижимости, то есть ему необходимо будет лично прийти в территориальное подразделение Росреестра и написать от руки заявление о продаже недвижимости, пишет «Российская газета».

Лишь после этого, при проведении сделки в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена специальная отметка.

Изменения правил регистрации сделок потребовались после активизации мошенников, которые используя возможность дистанционной подачи документов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, при помощи поддельных электронных подписей, фактически отбирали квартиры у их законных владельцев.