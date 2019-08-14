Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских клиник

Известный советский и российский актёр, народный артист СССР Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом рассказал продюсер Марк Рудинштейн, передаёт телеканал радиостанция «Говорит Москва».

При этом первоначально Рудинштейн заявил, что артист находится в реанимации. Однако позже уточнил, что это всего лишь плановый осмотр и через несколько дней Джигарханяна уже выпишут.

Информацию о госпитализации Джигарханяна подтвердил Telegram-канал Mash. По его данным, у артиста обострилось заболевание на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

В свою очередь заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко опроверг эту информацию. Он утверждает, что с актёром всё нормально, он жив и здоров. Сообщает телеканал «360». В настоящее время информация о состоянии здоровья прославленного актёра выясняется.

Наша справка

Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.

Играл в таких картинах, как «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя» и десятках других.