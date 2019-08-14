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«Буревестник» отправят на доработку

Москва, 14.08.2019
Авария на испытаниях новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности ясно показала, что это оружие требует целой серии дополнительных испытаний двигательных установок, которые должны слаженно работать на всех режимах полета, в том числе при сложных маневрах, которые это изделие совершает для преодоления систем ПВО и ПРО
#Алексей Хазбиев
#Вооружения
  • «Буревестник» отправят на доработку

Фото: запуск ракеты "Буревестник". Кадр из видео МО РФ

В ходе испытаний новой межконтинентальной крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» на 45-м государственном морском полигоне ВМФ произошло возгорание топлива жидкостной реактивной двигательной установки, а затем и взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников ВНИИ экспериментальной физики. Еще трое специалистов получили тяжелые ранения. Непосредственно в момент трагедии сама ракета находилась на морской платформе в акватории Белого моря, примерно в 40 км от Северодвинска. Ученые-физики проводили проверку изотопных источников питания -- взрывной волной их отбросило в море. Примерно в это же время датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) в Северодвинске зафиксировали резкое повышение фоновых значений – до 200 микрорентген в час. Это вчетверо больше порогового уровня радиационной тревоги, который составляет 50 микрорентген в час. При достижении этого показателя, как правило, проводится эвакуация. Но в данном случае она не потребовалась, так как уже через несколько минут уровень радиации в городе начал снижаться и довольно быстро вернулся к естественному фону. Что же касается акватории Белого моря, то там в это время уже во всю работал танкер «Серебрянка», который используется для сбора радиоактивных отходов. Более того, весь Двинский залив мгновенно был закрыт для свободного судоходства – сигнал об этом поступил на все корабли и суда, находящиеся как в Белом, так и в Баренцевом морях.

Точных причин аварии ни военные, ни ученые не называют. Известно, что подготовка к нынешним испытаниям длилась около года. «Мы создали соответствующие стенды, провели аттестацию людей, серьезный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики, обсудили их. Казалось бы, все должно быть реализовано.» -- говорит директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков – «Но, к сожалению, ситуация стала развиваться по нештатному сценарию».

Если верить американским СМИ, то наша страна провела в общей сложности 15 испытаний «Буревестника», включая последнее. Причем, как минимум в половине случаев желаемый результат военным получить не удалось. Более того, уверенно можно говорить лишь об одном полностью успешном тестовом запуске новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой -- он состоялся в конце позапрошлого года с Центрального полигона Минобороны. Именно после этого испытания президент страны Владимир Путин публично заявил, что «в ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги». Правда, глава государства уже тогда говорил, что работа над новой ракетой еще не закончена. А представители Минобороны дали понять, что техническое задание по созданию этого комплекса может быть скорректировано. «На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов усовершенствованной конструкции» -- заявил военный в интервью ТАСС. Такая позиция объясняется тем, что именно в последние несколько лет наши атомщики достигли существенных успехов в создании малогабаритных ядерных энергоустановок для новой ракеты. По оценке профессора физики Технологического университета Иллинойса Джеффа Терри, мощность ядерного двигателя «Буревестника» может достигать 800кВт, что обеспечивает ракете возможность длительного полета в режиме планера. Впрочем, некоторые российские эксперты уверены, что у Росатома уже есть и более мощный двигатели -- на 1000 кВт.

Заметим, что наши военные говоря о «Буревестнике» подчеркивают «практически неограниченную дальность полета» этой ракеты, ее «непредсказуемую траекторию» и «способность преодолевать рубежей перехвата» всех существующих и перспективных систем ПВО и ПРО. Но мощности даже новых ядерных двигателей для всего этого недостаточно. Несмотря на громкое название, такая установка не имеет почти ничего общего с ядерным реактором -- в ней не происходит деления ядер. Вместо этого там находится крайне активный изотоп, который создает очень высокую температуру, напрямую преобразовываемую в электричество. Однако, чтобы резко менять траекторию полета и совершать обходные маневры систем ПВО и ПРО потенциального противника нужен высокий удельный импульс. И для этого используется уже жидкостный реактивный двигатель, который и взорвался на последних испытаниях. Но это еще не все. Есть в «Буревестнике» и твердотопливные стартовые ускорители – они нужны исключительно для того, чтобы вывести ракету на запланированную высоту. Такая сложная конструкция требует не только детальной проработки всех ее элементов, но и множества физических испытаний, которые, очевидно, еще предстоит провести нашим разработчикам.

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