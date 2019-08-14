Депутаты предлагают запретить эксплуатацию в России старых машин

В нижней палате российского парламента предложили запретить эксплуатацию в стране старых автомобилей. Соответствующие рекомендации подготовлены комитетом по промышленности Госдумы РФ и уже направлены в Минтранс и Минпромторг. Данное предложение уже вызвало негативную реакцию со стороны представителей автомобильной общественности. В то же время её полностью поддержали автопроизводители, пишет газета «Коммерсант».

В свою очередь первый заместитель председателя думского комитета по промышленности Валерий Гартунг пояснил, что данное предложение о запрете эксплуатации старых авто коснётся только коммерческого транспорта. По его словам, личный автомобиль может по-разному эксплуатироваться, передаёт «URA.RU».

«Частный автомобиль, например, может быть коллекционным, то есть никак вообще не эксплуатироваться. Как его можно запретить?», – отметил парламентарий.

Кроме того, он пояснил, что предложение комитета пока существует лишь в форме рекомендации экспертного совета. Также Гартунг подчеркнул, что ограничение по возрасту для автомобилей следует ввести, чтобы обезопасить россиян на дорогах.

«В России уже много лет действуют ограничения по сроку эксплуатации вагонов, самолётов. И это понятно – ничего вечного не бывает. Поэтому должны быть какие-то ограничения и по срокам использования автомобилей. Всё это делается для людей – нам нужно беречь их жизни», – резюмировал депутат.