Гисметео, прогноз погоды на 3 дня: синоптики рассказали о причудах погоды и дыхании осени

На Русской равнине опять причудливые природные катаклизмы. В Крыму, Сибири и на Урале – жаркое лето; на западе страны – проливные дожди и осенняя погода; в Поволжье – температурные качели и перепады атмосферного давления; в Москве, по-прежнему борьба циклонов с антициклонами и как следствие относительно тепло, но пасмурно. В целом же, по прогнозу Гисметео, в ближайшие 3-4 дня на большей территории России будет ощущаться дыхание осени, которая уже давно отвоевала свои позиции у календарного лета.

Погода в Крыму на 3 дня

Крымский полуостров находится под влиянием очень тёплых климатических масс. Они, как обещают синоптики Гисметео, сформируют погодную обстановку до конца этой недели. В частности, в Симферополе столбики термометров сегодня показывали плюс 32-34 в тени, на солнце было гораздо жарче – 37-38 градусов, а при полном безветрии и относительной влажности воздуха в 39-45% ощущалось выше плюс 40. Такая же погода была в Евпатории и Бахчисарае. Чуть мене жарко - в Ялте, Гурзуфе и Форосе. и Керчи. Здесь воздух прогревался до плюс 28-30 в тени.

Завтра, а также в выходные на всей территории полуострова станет дышать немного легче. Осадков не ожидается, но термометры выше 26-27 точно не покажут. При этом вода в море будет комфортной и освежающей. Так на побережье Ялты, Алушты и Феодосии вода прогреется до плюс 23, в Севастополе – до плюс 25, в Черноморском и Евпатории – до плюс 24.

Прогноз погоды на 3 дня на Урале и в Сибири

Температурные рекорды могут ожидаются до конца этой недели на Урале и в Сибире. Так, по прогнозу Гисметео, на Ямале, где пока плюс 14, уже в пятницу, 16 августа воздух прогреется до плюс 18-19. В выходные станет ещё теплее – плюс 19-20, что выше климатической нормы для второй полвины последнего летнего месяца. Пока летняя жара держится в Ханты-мансийском автономном округе.

По прогнозу Гисметео, в четверг и пятницу здесь плюс 27-28, солнечно и сухо. В субботу и воскресенье похолодает до плюс 21-22, но и эти показатели на несколько градусов превышают климатическую норму. По-летнему тепло до конца этой недели будет в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях. В этих уральских регионах метеорологи прогнозируют плюс 25-27. Возможны осадки, но очень непродолжительные.

Комфортная погода в ближайшие дни сохранится в регионах Западной Сибири. По прогнозу Гисметео, в Томской и Омской областях 14-18 августа – плюс 23-27. Немного испортит настроение дождь, который ожидается в пятницу, 16 августа. Не обойдётся без осадков и в Новосибирской области. Здесь пока жарко – 25-26 градусов выше нуля, но в пятницу немного похолодает, а небольшой циклон принесёт не только осадки, но и понижение температурного фона до плюс 20-21. В Восточной Сибири тоже пока лето – в Красноярском и Забайкальском крае температура воздуха в период с 15 по 18 августа составит 20-24 градусов выше нулю. Небольшой дождь, по прогнозу Гисметео, пройдёт в воскресенье.

Погода на западе России и в СПб. Прогноз на 3 дня

По прогнозу Гисметео, погоду в западных регионах страны будет формировать атмосферный фронт, связанный с гребнем тепла в нижней и средней тропосфере, который обусловливает крупномасштабные восходящие движения воздуха и формирование протяжённой зоны облаков и осадков.

Так, в Твери и Смоленске будет пасмурно, дожди, местами сильные, шквалистый ветер до 15 метров в секунду и грозы. В четверг и пятницу - плюс 17-19 днём, и всего 10-12 градусов выше нуля ночью. К выходных совсем немного распогодится, но выше плюс 20 столбики термометров не поднимутся, а осадки не прекратятся.

В Санкт-Петербурге также пока пасмурно, но дожди перестанут идти уже сегодня. В четверг и пятницу – облачно с прояснениям, температура воздуха плюс 18-19 в светлое время суток, и всего плюс 8-10 после полуночи. К выходным, по прогнозу Гисметео, в СПб неожиданно потеплеет. Антициклоническая воздушная масса разгонит облака, а яркое солнце прогреет воздух до плюс 22-23.

Гисметео. Прогноз погоды на 3 дня в Москве

Влажный южный антициклон продолжает пока формировать погодную обстановку в Москве. Под его влиянием сегодня в российской столице была переменная облачность с прояснениями. Воздух днём прогревался до плюс 22-23. В ночь на четверг – плюс 15-16, почти безветренно, но в некоторых районах города возможны осадки. Погода в четверг, 15 августа также будет соответствовать своим климатическим показателям – плюс 23. К вечеру произойдёт очередная смена атмосферных фронтов, в ночь на пятницу столицу накроет циклоническая масса, пойдёт дождь, похолодает до плюс 12-13. Днём в пятницу, 16 августа метеорологи Гисметео, прогнозируют плюс 16-17 и ливень, местами с грозами. В субботу и воскресенье москвичи и гости столицы вновь почувствуют дыхание осени. Ожидается пасмурная погода, плюс 18-19, кратковременные осадки.