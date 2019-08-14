Глава партии Зеленского призвал отказаться от выступлений в Раде на русском языке

Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» украинского лидера Владимира Зеленского – считает, что депутаты Верховной Рады должны выступать только на украинском языке. При этом, он пообещал, что постарается не прибегать к практике выключения микрофона, если кто-то из парламентариев вдруг перейдёт на русский язык, передаёт РИА Новости.

«Предлагаю депутатам строго придерживаться закона о регламенте, согласно которому заседание парламента, её комитетов и комиссий ведутся на государственном языке, – подчеркнул Разумков. – Но я постараюсь сделать так, чтобы мне не пришлось выключать микрофон, как это делал прежний спикер Рады. Но и парламентарии должны понимать, что закон есть закон».

Напомним, ранее в ходе заседания подготовительной депутатской группы между депутатами нового состава Рады произошёл конфликт из-за выступления одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.