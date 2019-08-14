Кабинет руководителя: правильное оформление и обстановка

Зонирование: основные правила

Для создания благоприятной рабочей атмосферы и обеспечения условий для поддержания порядка широко используется зонирование. Даже небольшой кабинет, умело разделенный на зоны, будет обладать удобством и многофункциональностью. При этом выделяют следующие части кабинета руководителя, подробнее по ссылке https://vior.ru/kabinet-rukovoditelya/:

• Зона для ведения переговоров. Она в обязательном порядке оборудуется длинным столом и необходимым количеством стульев. Чаще всего переговорная зона располагается возле стола руководителя, однако это не является обязательным требованием.

• Рабочая зона. Она предназначена для директора компании. Главный ее атрибут – удобное и дорогое кресло с качественной обивкой. Шкафы или стеллажи для хранения документов располагаются около рабочего стола. Желательно, чтобы стол руководителя стоял неподалеку от окна, это обеспечит яркое естественное освещение.

• Зона отдыха. Лучше всего, если она будет располагаться в отдельном помещении. При отсутствии такой возможности она должна быть зрительно отделена от остального пространства в помещении. Необходимым минимумом для зоны отдыха является удобная мягкая мебель, дополненная низким столиком.

В совсем маленьком кабинете из-за нехватки места вместо зонирования придется обойтись лишь обустройством рабочего места директора. В этих целях целесообразно использовать угловой стол, который будет выполнять две функции: служить в качестве рабочего места и позволять принимать посетителей.

Важную роль играет интерьерное освещение. Обычно света от основной люстры недостаточно. Использование поворачивающихся спот-светильников позволяет одновременно решить проблему освещения помещения и выделить в нем зоны. Споты прекрасно подходят и для освещения небольшого кабинета. В зоне отдыха удачно будет смотреться изящный торшер, стиль которого соответствует общему дизайну интерьера. Испускаемый этим прибором свет способствует расслаблению и позволяет ненадолго отвлечься от работы.

Основные требования к мебели

Даже если руководитель проводит в своем кабинете немного времени, ему следует уделить большое внимание приобретению качественной мебели и ее грамотному размещению. Мебель для директорского кабинета может быть изготовлена из самых разных материалов. Но какой бы вариант ни был выбран, он не должен быть дешевым. В число основных предметов мебели входят следующие изделия:

• Рабочий стол. Он играет ключевую роль в кабинете. Изделие со столешницей из стекла будет отлично гармонировать с интерьером, выдержанном в стиле техно, минимализм или хай-тек. Стол из дерева с резьбой удачно впишется в интерьер, оформленный в классическом стиле, а также в стилях модерн или барокко. В последнее время все большую популярность приобретает стиль «лофт», для которого характерно сочетание роскоши и нарочитой небрежности. Для него прекрасно подойдет грубо обработанный стол из древесины самых дорогостоящих сортов.

• Конференц-стол. Этот предмет мебели предназначен для проведения встреч с деловыми партнерами. Он может иметь форму круга, овала или квадрата.

• Брифинг-приставка. Предназначение этого предмета мебели состоит в проведении экспресс-совещаний.

• Кресло. Поскольку руководитель проводит много времени в кресле, оно должно не только иметь привлекательный вид, но и обеспечивать максимальный комфорт, подробнее здесь https://vior.ru/ofisnye-kresla/.

Отделка

При выборе отделочных материалов необходимо позаботиться не только о красоте, но и об обеспечении здорового микроклимата в кабинете.

В качестве напольного покрытия лучше всего использовать ламинат или натуральную паркетную доску. Покрытие должно быть уложено без перекосов. Удачное решение – использование ковровых покрытий, которые имеют респектабельный вид и заглушают посторонние звуки. Желательно выбирать синтетический ковер с коротким ворсом, поскольку за ним очень легко ухаживать.

При обустройстве стен на стадии черновой отделки их старательно выравнивают. Большое значение имеет использование современных звукоизоляционных материалов. Выбор одного из них определяется особенностями общего интерьера кабинета. Для классического стиля целесообразно использовать натуральные декоративные панели или обои с неброскими узорами. Если дизайн кабинета выдержан в стиле модерн или этно, то стены в нем лучше всего оформить при помощи рулонных однотонных отделочных материалов.

Потолок может быть эффективно использован для зонирования помещения. Для открытого пространства наилучшим решением будут одноуровневые потолки. Для четкого разделения на зоны подойдут двухуровневые конструкции.

по материалам: https://vior.ru/