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Как правильно провести китайскую чайную церемонию

Москва, 14.08.2019
В России трудно найти человека, который не любил бы чай и не пил его каждый день. В Китае особенное отношение к этому напитку. Все мы знаем о том, как строили в Великую китайскую стену или ввозили самые дорогие и качественные ткани из Китая в Европу на протяжении нескольких сотен веков
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Во всем мире популярной стала и чайная церемония, которая тоже пришла из Китая. Это не просто распитие чая, но и особенная церемония, энергетика, умиротворение, философия. Как же провести чайную китайскую церемонию?

История

Китай – это родина чая, его там стали пить более тысячи лет назад. Чайная церемония в этой стране эволюционировала и отражала в себе многие исторические события. Поначалу чай использовался только, как целебный. Горячую воду настаивали на травах.

Позже чай стал символов уважения человека к Богу, его пили монахи, как символ своего смирения. В Китае эта церемония обозначает радость, мир и правду, спокойствие. Через церемонии начали проявляться китайские философии. Потому церемония включает элементы религию буддизма, философии даосизма, конфуцианства.

Чай пили сначала только в императорских дворцах. Со временем распитие его стало всеобщей традицией, этот напиток был популярен в каждом доме.

Первые упоминания о чае историки нашли в письмах династии Тан, которым насчитывается более 1,2 тысячи лет. В этих документах чай назывался, как «ча дао», в переводе – «путь чая».

Во время поездки в Китай японские монахи разузнали о чае, и тайнах церемонии. После этого чайные церемонии начали проводиться в Японии, но уже по своим культурным традициям. Даже сегодня японская чайная церемония называется «ча дао».

В Китае существует не одна чайная церемония. За несколько столетий существования этой культуры и философии она развилась в несколько направлений. Отличались способы приготовления и подачи. Одна из таких церемоний – Гун фу Ча

Гун фу Ча

Это одна из самых известных чайных церемоний, которая обозначает – «высшее мастерство». Вначале нужно создать особенную атмосферу спокойствия и умиротворения. Мастер расставляет на специальном подносе посуду. Посетителей сначала знакомят с чаем. Сухие чайные листья в коробочке нюхают и передают по кругу. По традиции делают по 3 вдоха. За это время чайные листья согреваются и становятся еще более ароматными.

В чайник наливают кипяток, омывая и согревая его стенки, а затем, то же самое делают с другой посудой. Существует один нюанс – чай у всех участников чайной церемонии должен быть одинаковым по цвету и вкусу. Если чай разливать из чайника сразу после заваривания, то цвет и вкус будут разными по насыщенности. Для решения этой задачи используется «чаша справедливости».

Первую воду сливают, считается, что таким образом смывается чайная пыль. Чайный мастер проводит еще несколько манипуляций, переливая чайный настой в разные сосуды, а потом в чашки. В итоге получается одинаково насыщенный напиток у всех гостей, его и подают под крышечками.

Пьют чай тоже особенным образом. Чашку нужно поднести к носу, поднять крышечку. Сначала вдыхают аромат, потом пьют чай медленно, концентрируясь на своих ощущениях. Чашки обычно использовались маленькие, по 50 миллиграмм, потому чай выпивался за 3–5 глотков.

Благодаря этой чайной церемонии можно насладиться 4-мя основными преимуществами чая – вкус и аромат, цвет, форма листа. Для этой церемонии используется разновидность чая – улун. Во время исполнения производится символическое переворачивание чашек, обозначающее энергии Инь и Янь.

В чем отличия чайных церемоний

Чайные церемонии отличаются и по обстоятельствам, для которых подходят. Все выражается в названии:

  • извинение;
  • встреча семьи;
  • уважение;
  • поддержание традиций;
  • благодарность старшим в день свадьбы.

Выбирая чайную церемонию из многих предложений, учитывают 6 главных нюансов:

  • чайный мастер должен быть спокойным и уверенным в себе, а еще обладать определенный шармом;
  • подбирается на только вкус и аромат чая, но и его история, название;
  • чистая свежая вода;
  • подходящие для чайной церемонии сервизы высокого качества;
  • умиротворяющее тихое помещение, настраивающее на расслабление;
  • техника движений и мимика чайного мастера.

Состояние таинственной атмосферы должно поддерживаться всеми участниками. Все настраиваются на свои внутренние ощущения, дыхание, пульс. Если человеку удается расслабиться, то он получаем максимум приятных ощущений от чайной церемонии. А если есть возможность купить чай оптом, наслаждаться процессом можно очень долго.

Не стоит громко разговаривать и шутить во время этого действа, но тихая беседа приветствуется. Чайная церемония может повторяться несколько раз, из-за чего вкус чая становится еще более насыщенным. Сахар в напиток не добавляют, как не принято употреблять и разные печенья, пирожные.

Чай на самом деле можно считать одним из вкуснейших напитков, не зря его пьют многие века по всему миру. Чайная церемония помогает раскрыть вкус и аромат этого напитка, превращаясь в настоящую философию и искусство.

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