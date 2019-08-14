Курс доллара: рубль снова посыпался

Отскок рубля, который произошёл накануне вечером в условиях существенного увеличения аппетита к рисковым активам и скачка цен на «чёрное золото» после появления новостей о позитивных подвижках в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина, оказался кратковременным.

Напомним, в американском торговом представительстве во вторник приняли неожиданное решение отложить до 15 декабря введение уже анонсированных Трампом пошлин в 10% на китайские товары. При этом как отмечалось в заявлении представителя торгпредства решение по пошлинам отложены по таким группам товаров, как мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, мониторы для компьютеров, а также некоторые предметы обуви и одежды.

Однако перенос этих сроков, как выяснилось уже сегодня, дал рублю лишь временную передышку. При этом в Пекине никак на решение США не отреагировали. После чего котировки «чёрного золота» вернулись к прежнему уровню, а вместе с дешевеющей нефти рухнул и рубль. Так, по данным на 16:15 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 65,58 руб., что более чем на 1% выше по сравнению с закрытием вторника. Евро также прибавил свыше 1%и торгуется по 73,27 руб.

Против рубля как валюты ЕМ-сегмента сейчас выступает и слабая китайская статистика, которая напоминает о негативных последствиях торговой войны между Вашингтоном и Пекином, которые вряд ли исчезнут даже после вчерашней отсрочки.

На понижение нацвалюты играет и волатильный фактор августа. Речь идёт о обратной конвертации нерезидентами полученных рублёвых дивидендов. При этом, как считают эксперты, поддержать рубль может стартующий уже завтра налоговый период.