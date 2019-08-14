Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: США развернули рубль

Москва, 14.08.2019
  • Курс доллара: США развернули рубль

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Накануне рубль, после падения к доллару и евро, которое продолжалось весь вчерашний день, к вечеру резко развернулся к основным резервным мировым валютам и активно пошёл вверх. Произошло это в условиях существенного увеличения аппетита к рисковым активам и скачка цен на «чёрное золото» после появления новостей о позитивных подвижках в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина.

Начиналось же во вторник для нацвалюты всё печально. На открытии торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 65,61 руб., что было на 20 коп. дороже закрытия понедельника. Евро торговался по 73,43 руб, прибавив 8 коп. Весь день рубль падал, а доллар и евро продолжали свой уверенный рост. В моменте курс американской валюты составлял 65,88 руб., что является максимумом с мая. Курс евро также пробил свой максимум с апреля, торгуясь по 72,81 руб.

Однако, как это стало уже привычным в последнее время, помощь к российскому рублю пришла из-за океана. В американском торговом представительстве приняли неожиданное решение отложить до 15 декабря введение уже анонсированным Трампом пошлин в 10% на китайские товары. При этом как отмечалось в заявлении представителя торгпредства было решено, что решение по пошлинам отложены по таким группам товаров, как мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, мониторы для компьютеров, а также некоторые предметы обуви и одежды.

Сразу же после этой новости произошёл резкий скачок цен на нефть, а вслед за этим пошёл на разворот и рубль. Уже в 17:35 мск курс доллара рухнул до 65,10 руб., курс евро до 72,81 руб. К закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара ещё просел и уже торговался по 65,04 руб., что на 36,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,74 руб., подешевев на 61,5 коп. Ещё через некоторое время курс доллара опустился ниже психологической отметки в 65 руб. Так, по данным на 21:40 мск доллар торговался по 64,95руб., евро по 72,55 руб.

По мнению большинства экспертов, резкий разворот на рынке произошёл после сообщений, что власти США намерены отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря. Так, Богдан Зварич из Промсвязьбанка напомнил, что в первой половине дня доллар и евро уверенно росли к рублю пробивая свои максимумы. Однако новости относительно возможных подвижек в переговорах между Вашингтоном и Пекином перевернули всё с ног на голову. Инвесторы сразу же бросились приобретать рисковые активы, развернув котировки рубля вверх в обеих валютных парах.

При этом, как считает эксперт, столь мощный переполох на рынках вызвала всего лишь небольшая новость об отсрочке введения пошлин – никаких подробностей и уточнений пока не последовало. Но даже этого хватило для сильного толчка к росту по всему спектру рыночных активов. В частности, произошёл очень сильный рост рынков США, нефть взлетела более чем на 4%, на этом фоне вырос спрос на рубль. По мнению эксперта, позитивная динамика нацвалюты может быть продолжена и сегодня, главной поддержкой для пары «доллар-рубль» выступает уровень ниже 65 руб. В случае закрепления ниже этой отметки целью для снижения пары будет выступать уровень 64 руб.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Торговая война с Китаем приближает США к рецессии
      Экономисты, опрошенные агентством Reuters, считают, что новая эскалация торговой войны между США и КНР увеличивает вероятность рецессии в американской экономике
    2. Падение президента
      Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отправлен в СИЗО. Его активы арестованы. Так бывший всесильный правитель страны проиграл тому, кого, наверное, искренне считал своей марионеткой - действующему президенту Сооранбаю Жээнбекову
    3. Европу ждет бум на электромобили
      В следующие три года количество электромобилей на авторынке Старого Света увеличится, по прогнозам специалистов, в три раза.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама