Курс доллара: США развернули рубль

Накануне рубль, после падения к доллару и евро, которое продолжалось весь вчерашний день, к вечеру резко развернулся к основным резервным мировым валютам и активно пошёл вверх. Произошло это в условиях существенного увеличения аппетита к рисковым активам и скачка цен на «чёрное золото» после появления новостей о позитивных подвижках в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина.

Начиналось же во вторник для нацвалюты всё печально. На открытии торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 65,61 руб., что было на 20 коп. дороже закрытия понедельника. Евро торговался по 73,43 руб, прибавив 8 коп. Весь день рубль падал, а доллар и евро продолжали свой уверенный рост. В моменте курс американской валюты составлял 65,88 руб., что является максимумом с мая. Курс евро также пробил свой максимум с апреля, торгуясь по 72,81 руб.

Однако, как это стало уже привычным в последнее время, помощь к российскому рублю пришла из-за океана. В американском торговом представительстве приняли неожиданное решение отложить до 15 декабря введение уже анонсированным Трампом пошлин в 10% на китайские товары. При этом как отмечалось в заявлении представителя торгпредства было решено, что решение по пошлинам отложены по таким группам товаров, как мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, мониторы для компьютеров, а также некоторые предметы обуви и одежды.

Сразу же после этой новости произошёл резкий скачок цен на нефть, а вслед за этим пошёл на разворот и рубль. Уже в 17:35 мск курс доллара рухнул до 65,10 руб., курс евро до 72,81 руб. К закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара ещё просел и уже торговался по 65,04 руб., что на 36,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,74 руб., подешевев на 61,5 коп. Ещё через некоторое время курс доллара опустился ниже психологической отметки в 65 руб. Так, по данным на 21:40 мск доллар торговался по 64,95руб., евро по 72,55 руб.

По мнению большинства экспертов, резкий разворот на рынке произошёл после сообщений, что власти США намерены отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря. Так, Богдан Зварич из Промсвязьбанка напомнил, что в первой половине дня доллар и евро уверенно росли к рублю пробивая свои максимумы. Однако новости относительно возможных подвижек в переговорах между Вашингтоном и Пекином перевернули всё с ног на голову. Инвесторы сразу же бросились приобретать рисковые активы, развернув котировки рубля вверх в обеих валютных парах.

При этом, как считает эксперт, столь мощный переполох на рынках вызвала всего лишь небольшая новость об отсрочке введения пошлин – никаких подробностей и уточнений пока не последовало. Но даже этого хватило для сильного толчка к росту по всему спектру рыночных активов. В частности, произошёл очень сильный рост рынков США, нефть взлетела более чем на 4%, на этом фоне вырос спрос на рубль. По мнению эксперта, позитивная динамика нацвалюты может быть продолжена и сегодня, главной поддержкой для пары «доллар-рубль» выступает уровень ниже 65 руб. В случае закрепления ниже этой отметки целью для снижения пары будет выступать уровень 64 руб.