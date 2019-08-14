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МКБ один из лидеров организаторов размещений облигаций

Москва, 14.08.2019

Московский кредитный банк (МКБ) занял четвертую строчку в рэнкинге организаторов облигационных займов (рыночные выпуски), подготовленном CBonds за 7 месяцев 2019 года.

С начала года МКБ осуществил 40 сделок общей номинальной стоимостью 415 млрд руб. (доля участия МКБ – почти 92 млрд руб.). Всего за месяц МКБ поднялся на одну строчку в рэнкинге и увеличил свою долю рынка до 8,95%. Среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка: РЖД, Роснано, Почта РФ, Дом.рф, ГК Автодор, Русал, Славнефть, Сбербанк, ВЭБ, Ритейл Бел Финанс (Евроторг), Магнит, КАМАЗ и другие.

 «Количество и объемы сделок, закрытых МКБ за неполный год, отражает доверие со стороны крупнейших государственных и частных компаний и говорит о высоком спросе на наши услуги, – подчеркнул заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. – При этом мы не ограничиваемся российскими заемщиками и активно сотрудничаем с компаниями из СНГ, со стороны которых есть высокая заинтересованность выйти на локальный рынок России».

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