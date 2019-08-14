Названы главные траты россиян в отпуске

Специалисты портала UFS.Travel, который работает в сфере туризма и путешествий, провели социологическое исследование и установили главные траты наших соотечественников в отпуске.

Согласно полученным данным, 45% опрошенных признались, что львиную долю своего отпускного бюджета потратили на авиа- и железнодорожные билеты. 28% респондентов считают основной статьёй расходов в отпуске – траты на проживание. Замыкает тройку трат – расходы на питание. Так ответили 12% участников опроса, передаёт Lenta.ru.

Ещё 11% основную часть денег в отпуске отдают за экскурсии. На сувениры и подарки для родных и друзей в поездках больше всего денег тратят не более 1% российских отпускников.

При этом некоторые участники исследования вообще не смогли определиться с главной статьей расходов в отпуске. Так, 3% пояснили, что многое зависть от места будущего отдыха.

Ранее сообщалось, что что эти летом в отпуск отправились 50% наших соотечественников. Из них более 70% предпочли отдыхать на территории РФ.