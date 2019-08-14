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Новый президент Литвы сделал важное заявление о «Северном потоке-2»

Москва, 14.08.2019
  • Новый президент Литвы сделал важное заявление о «Северном потоке-2»

dpa/picture-alliance

Гитанас Науседа – новый глава Литвы в ходе встречи с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель – сделал важное заявление о строительстве газопровода «Северный поток-2». По словам политика, данный проект несёт угрозу для стран Европы. В частности, он пояснил, что эта угроза заключается в опасность для диверсификации энергетических поставок в ЕС, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Науседа подчеркнул, что союзники Литвы Украина опасается возможной потери транзита российского газа.

«Это очень плохо для всех нас. Поэтом госпожа Меркель согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать», – резюмировал президент Литва

Напомним, Даля Грибаускайте, который Науседа сменил на посту литовского лидера также критически относилось к газопроводу «Северный поток-2», считая его небезопасным для Старого Света.

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