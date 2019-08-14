Правительство Украины отказалось увольнять Кличко по просьбе Зеленского

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», - написал пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в своем Facebook. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился в правительство с просьбой освободить мэра Киева Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. Кличко совмещает должность избранного мэра столицы и должность главы администрации города. Таким образом Виталий Кличко продержится в должности главы Киевской городской государственной администрации минимум до начала сентября текущего года, то есть до момента формирования нового правительства Украины.

По сообщениям украинских СМИ на должность Кличко готовят генерального директора телеканала Игоря Коломойского «1+1», девятого номера в перевыборном списке партии Зеленского «Слуга народа» Александра Ткаченко. Телеканал «1+1» ведет информационную войну с Кличко, обвиняя его в рейдерстве. Глава офиса Зеленского Андрей Богдан (бывший адвокат Коломойского) публично обвинил Кличко в коррупции.