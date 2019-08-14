Приглашение в Киев

Новый украинский президент выполнил своё предвыборное обещание. В указе, который подписал Зеленский, меняется процедура получения гражданства страны для лиц, которые принимали или принимают участие «в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности» — проще говоря, воюющих или воевавших в Донбассе.

Как известно, с началом боевых действий на Украине сюда прибыли сотни, а по некоторым данным, и тысячи иностранцев, желающих принять участие в боевых действиях. Иногда — из совсем дальнего зарубежья, но чаще — из России и Белоруссии Эти люди, движимые кто — идеологическими мотивами, кто — природным авантюризмом, кто — стремлением безнаказанно убивать, пополнили ряды вооружённых формирований по обе стороны фронта.

На украинской стороне они оказались в более чем двусмысленном положении. Под установленные законом ещё 2001 года критерии, дающие право на получение украинского гражданства они, за редким исключением, не подпадали. А возвращение домой для них было сродни игре в рулетку на жизнь. Даже если эти люди не уезжали на Донбасскую войну, дабы скрыться от возбуждённого уголовного дела, России и Белоруссии им всё равно грозил срок, хотя бы по обвинению в наёмничестве. С истечением трехмесячного безвизового срока пребывания на территории Незалежной, они и вовсе оказались на правах нелегалов, которых в любой момент можно выгнать из страны.

Конечно, ничто не запрещало наделять их паспортами Украины указом главы государства с формулировкой «за особые заслуги». Но президент Пётр Порошенко этим предоставленным ему законом правом пользовался крайне неохотно и совершенно не так, как хотелось бы осевшим на Украине иностранным псам и идеалистам донбасской войны. По каким критериям украинская власть раздавала паспорта было, мягко говоря, непонятно.

Бурю возмущения в свое время вызвало, к примеру, предоставление гражданства беглому депутату Госдумы Денису Вороненкову, который ни дня не был на линии фронта, но зато давал какие-то туманные обещания что-то рассказать о тайнах российской власти.

Представителям Порошенко пришлось специально разъяснять, что россиянин получил паспорт всё же не за особые заслуги, а потому что у него имелись украинские корни. Правда, почему Вороненков стал гражданином страны с такой молниеносной быстротой, которая многим другим соискателям гражданства и не снилась, осталось тайной – по крайней мере, для широкой публики.

Порошенко, как видно, вполне устраивала ситуация когда потенциально очень проблемных иностранных гостей можно держать на коротком поводке. Даже в ходе избирательной кампании он не стал смягчать условия предоставления гражданства, даром что ориентировался, в том числе, на националистический электорат. Это особенно впечатляло на фоне действий российского руководства. Оно последовательно зазывает всех, кто лоялен Москве, получать российские паспорта. Указ президента Владимира Путина от 17 июля о предоставлении российского гражданства по упрощенной процессе всем жителям Луганской и Донецкой области, находящимся в России, судя по словам российского лидера, является не финальной, а промежуточной точкой в этом процессе.

Словом, украинским «ястребам», выступающим за войну до победного конца, впору горячо поддержать указ Зеленского — если бы в нем речь шла только о воевавших и тех, кто им активно помогал. Но упростить гражданство президент предложил еще и «гражданам России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям». А это уже несколько другая категория. С ней у поборников украинской национальной идеи отношения складываются непросто. Достаточно вспомнить бывшего защитника Химкинского леса Павла Шехтмана. В 2015 году он бежал на Украину из-под домашнего ареста в Москве. В Киеве Шехтман очень скоро нажил себе врагов из числа националистов за невосторженный образ мыслей о стране пребывания.

Указ Зеленского похож на приглашение российским фигурантам несистемным оппозиционерам перебираться в Киев. А перспектива сделать Украину убежищем для всех, кто против Путина, многих в стране не обрадует. И уж конечно в восторге не будет Кремль. Сознательно ли идёт Зеленский на этот риск? Ответ на этот вопрос зависит от того, кем считать и как оценивать украинского президента.

Впрочем, не исключено, что страхи и надежды, связанные с указом украинского президента, не оправдаются. Его реализация предполагает смену законодательства. Конечно, у Зеленского в Верховной раде — абсолютное большинство. Но кто сказал, что партия «Слуга народа» сохранит единство на долго?