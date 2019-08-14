Инвесторы разлюбили сланцевиков

Парадокс: американские сланцевики еще никогда не качали так много нефти и газа, как сейчас; и их еще никогда не любили так слабо, как сейчас.

Общий индекс акций американских нефтегазовых компаний на прошлой неделе снизился до самого низкого уровня с момента его создания в самом начале сланцевого бума, в 2006 году. Очередное снижение вызвано заявлениями крупных сланцевых компаний Concho Resources Inc. и Oasis Petroleum Inc. о трудностях и о том, что им все труднее добиваться прогнозируемых уровней добычи и при этом не выходить за рамки бюджета.

Главным образом благодаря сланцевикам США вышли на первое место на планете по добыче нефти (12 млн бар./сутки). Однако дела у нефтяных «героев» идут далеко не блестяще, как можно было бы предположить, глядя на сухие статистические данные.

Во втором квартале финансовые показатели сланцевых компаний в целом улучшились. Достаточно сказать, что примерно 80% из 43 крупнейших независимых производителей сланцевой нефти в США закончили второй квартал с прибылью. В первом квартале таких «передовиков» было в два раза меньше – 40%.

Около 40% компаний, включая таких крупных производителей нефти, как ConocoPhillips, получили свободные деньги, т.е. тратили меньше, чем получали от продажи нефти. В январе-марте таких компаний было 23%.

Казалось бы, все в порядке, но инвесторы все равно недовольны. Индекс SPDR S&P Oil and Gas Exploration and Production ETF Investors (XOP) снизился до рекордного минимума 21,86 доллара, т.е. за пару недель примерно на 13%. Падение превысило приблизительно 9-процентное снижение цен на нефть в США. Во вторник, 13 апреля, индекс закрылся на 22,09 долларах, а цены на нефть поднялись примерно до 57 долларов за баррель.

Проблемы сланцевиков с инвесторами совпали с затруднениями при получении кредитов на Уолл Стрит. Финансовые затруднения ограничили возможности находить средства на финансовых рынках или в рефинансировании долгов. Это может остановить рост добычи сланцевой нефти и поставить под сомнение новый статус США как главного производителя нефти на планете.

Ярким примером трудной жизни сланцевиков является компания Whiting Petroleum Corp. После того, как она заявила о финансовых трудностях и снижении уровня добычи нефти, S&P Global Ratings понизил ее кредитный рейтинг. Акции компании во вторник опустились до 9,27 доллара. Это почти вдвое меньше, чем они стоили до объявления результатов работы во втором квартале.

Акции одного из крупнейших производителей в Пермианском бассейне компании Concho Resources две недели назад подешевели на 22%. Обвал произошел на следующий день после того, как компания сообщила, что выход нефти и газа из их скважин ниже прогнозов. Concho также объявила о планах снизить добычу во второй половине года.

Уже две недели дешевеют акции техасской компании Midland. Все началось в последних числах июля, когда она объявила о проблемах. 13 августа в момент закрытия биржи акции стоили 71,22 доллара, что на 27% меньше, чем было 31 июля. В этот день Midland сообщил данные по второму кварталу.

Вносят свою лепту в общий котел проблем и технические накладки. Например, многие сланцевые компании пытаются увеличить добычу, буря скважины как можно ближе друг к другу. Однако ожидаемых результатов добиваются лишь единицы.

«Чем хуже результаты они показывают,- объясняет аналитик Fitch Solutions Эмма Ричардс,- тем больше повышается для них стоимость капитала»

На негативные последствия от снижения стоимости акций накладывается также ослабление интереса инвесторов к долгу сланцевых компаний. Индекс высокодоходных облигаций упал до самого низкого за последние три года уровня.

Закономерным итогом трудностей является банкротство. На этой неделе банкротом объявила себя хьюстонская компания Sanchez Petroleum Corp., которая не смогла выплатить инвесторам проценты на общую сумму примерно 43 млн долларов.