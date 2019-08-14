Трамп дал Пекину передышку

Президент Трамп сдался давлению американского бизнеса и опасениям последствий полномасштабной торговой войны с Китаем и отложил введение новых тарифов на широкий круг китайских товаров до середины декабря.

Экономисты приветствуют решение Белого дома, но подчеркивают, что ни о каком мире речи не идет, хотя консультации и, возможно, переговоры продолжатся. Американский президент просто нажал на кнопку «пауза» и перенес начало крупных неприятностей на 15 декабря, дав планете трехмесячную передышку.

Перенос тарифов на более позднюю дату взбодрил рынки, которые все сильнее нервничали в преддверии введения новых тарифов. Акции американских компаний прекратили двухдневное падение, а азиатских – даже пошли вверх.

Дональд Трамп объяснил свое решение тем, что последнее общение с Китаем было продуктивным и что «они (китайцы) на самом деле хотят заключить соглашение». Ранее Трамп неоднократно утверждал, что американские тарифы никак не влияют на цены для американцев и что все убытки несет китайская сторона. Однако сейчас он добавил, что отложил введение тарифов, чтобы не мешать Рождеству и сезону покупок.

Белый дом разделил китайские товары почти на 300 млрд долларов на две группы. Сельхозпродукты, предметы старины, одежда и обувь, кухонная утварь и другие товары на 110 млрд долларов остаются в списке, на которые тарифы будут введены 1 сентября.

Такие товары, как смартфоны, лэптопы и детские игрушки, общей стоимостью примерно на 160 млрд долларов попали в список товаров, тарифы на которые будут введены 15 декабря. Ряд товаров, включая Библии и грузовые контейнеры, стоимостью ок. 2 млрд долларов вообще выведены из тарифных списков.

Решение отложить введение тарифов на половину товаров бизнес-сообщество, конечно, приветствует, но немало критиков считают, что оно как минимум запоздало и носит половинчатый характер.

В отдельных случаях перенос даты введения тарифов усложнит жизнь для компаний. Одни туфли для гольфа, например, попали в категорию товаров, на которые уже 1 сентября будут введены 10-процентные тарифы, а другие по какой-то непонятной причине оказались в списке товаров, на которые тарифы вводятся 15 декабря.

Или взять Apple: на iPhones тарифы вводятся в середине декабря, а на популярные Airpods, которые продаются вместе с ними – 1 сентября. Тем не менее, акции той же Apple Inc. взлетели после появления новости о переносе тарифов на целых 5.8%!

Во вторник состоялся телефонный разговор между китайским вице-премьером Лю Хэ и Торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром торговли Стивеном Мнучиным. В течение двух следующих недель запланировано еще одно такое же обсуждение ситуации по телефону, но пока не ясно, состоится ли встреча высокопоставленных чиновников с глазу на глаз.

Некоторые аналитики считают, что решение о переносе даты введения тарифов на часть китайских товаров является признаком не только миролюбия Соединенных Штатов, но и политической уязвимости Дональда Трампа дома. Опасность дальнейшего ухудшения отношений, особенно в высокотехнологическом секторе, никуда не исчезла.

Объявление новых тарифов президентом Трампом 1 августа закончило недолгое хрупкое перемирие, заключенное им с президентом Си Цзиньпином в конце июня на саммите G20 в Осаке. На прошлой неделе, когда американский Минфин заклеймил Пекин «валютным манипулятором», накал торговой войны поднялся еще на один градус.

Снижая в июле прогноз по развитию глобальной экономики на 2019 год, МВФ назвал торговые противоречия между США и КНР одной из самых больших угроз экономике планеты. Аналитики Goldman Sachs обращают внимание на рост опасений, что торговая война столкнет американскую экономику в рецессию. Экономисты Bloomberg News August оценили вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев в 35%. Не так давно эта цифра составляла 31%.