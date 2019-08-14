Учёные назвали продукты, которые снижают риск возникновения рака у курильщиков

Учёные из Дании, которые на протяжении более чем 20 лет анализировали рацион питания 56 тыс. жителей страны, пришли к выводу, что некоторые продукты питания снижают риск возникновения рака, а также заболеваний сердца и сосудов у курильщиков.

Согласно данным, которые были опубликованы в журнале Nature, к таким продуктам относятся те, которые богаты флавоноидами. Речь идёт, прежде всего о чернике, яблоках, красно перце, а также цитрусовых и зелёном чае.

Любопытно, что максимально защитный эффект такие продукты оказывают не только на курильщиков, но и на злоупотребляет алкоголем. При этом исследователи предупредили, что флавоноиды не могут полностью защитить человеческий организм от табака и алкоголя, в всего лишь смягчают вред от них.