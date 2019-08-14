Врачи оценили идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Российские медики негативно оценили идею о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Так, врач-терапевт Елена Тихомирова в интервью РИА Новости рассказала, что это скажется отрицательно на здоровье россиян. По её мнению, получив дополнительный выходной люди в своём большинстве дюди не станут заниматься саморазвитием, а будут просто бездельничать из-за чего в стране лишь увеличится число тех, кто страдает ожирением.

Врач-психиатр Лев Пережогин также видит больше минусов чем плюсов от лишнего выходного. С одной стороны, как считает он, уверенные в себе люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, будут рады дополнительному выходному, так как это поможет им перезагрузить свои мысли. Те же, чья зарплата строго зависит от количества выполненной работы, а не от качества, останутся крайне недовольны, что станет вызывать дополнительные конфликты в семье.

Кроме того, по мнению психиатра, в семейных отношениях, положительный момент от дополнительного выходного будет если отношения и до этого складывались хорошо. Там же, где были конфликты – лишний день станет поводом для ненужного раздражения между супругами.

Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Согласно заявлению, которое было опубликовано на официальном сайте ФНПР, некоторые российские предприятия в настоящее время вынуждены переходить на новый график по причине финансовых проблем, что ведёт к серьезным сокращениям заработной платы их работников.

В связи с этим профсоюзы, поддерживая инициативу переходя на четырёхдневную рабочую неделю в качестве средства оптимизации времени труда и отдыха, считают необходимым при этом в обязательном порядки сохранить прежний размер заработной платы.

В свою очередь глава комитета по социальной политике верхней палаты российского Валерий Рязанский заявил, что состояние, в котором сейчас находится экономики РФ не позволит в ближайшей перспективе перейти на четырехдневную рабочую неделю. Поэтому эта новация, конечно, очень красивая, но пока всего лишь неисполнимая мечта.