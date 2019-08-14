Зеленский уволил сторонника «жесткой линии» в Минской группе

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Безсмертный выступал за приостановку участия Украины в Минских переговорах после гибели 6 августа четырех украинских военнослужащих на Донбассе. Кроме того, Безсмертный раскритиковал телефонный звонок Зеленского президенту России Владимиру Путину.

Офис президента Украины так прокомментировал увольнение Безсмертного: «президент делегировал организацию отстаивание позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме (представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе). Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске».