На Украине задержан заместитель министра

В ходе совместной операции Национального антикоррупционного бюро Украины, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Замминистра вымогал 1,1 млн. долларов у строительной кампании за согласование разрешения строительства в центре города Киева. Ведомство Грымчака не имело никакого отношения к выдаче такого рода разрешений, но его личные связи в Управлении охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры позволяли «решить вопрос». Грымчак был задержан с поличным при получении аванса в 480 тыс. долларов США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно требовал от руководства правоохранительных органов усилить борьбу с коррупцией.