Борьба с киберугрозами: МКБ внедрил систему обучения сотрудников

Московский кредитный банк (МКБ) внедрил систему обучения сотрудников противодействию киберугрозам. В рамках этой системы, охватывающей всех сотрудников банка, действуют три основные программы: учения по кибербезопасности, регулярное информирование о новых технологиях кибермошенников, а также тестирование сотрудников. Особое внимание уделяется противодействию фишинговым рассылкам, вирусам-шифровальщикам, схемам и принципам социальной инженерии, употребляемым мошенниками.

«Сегодня, когда преступность в финансовой сфере смещается в информационную плоскость, мы стремимся максимально повысить информированность сотрудников, обучить их, как правильно противостоять возникающим киберрискам – прокомментировал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. Внедренная в МКБ система обучения полностью создана силами нашего департамента и уже показала свою эффективность: сотрудники банка стали внимательнее относиться к внешним электронным письмам, вложениям и ссылкам, чаще сообщать о подозрительных активностях».