E-COM FLOW 2019. II Всероссийский форум по электронной коммерции. Москва, 26-27 сентября

В 2018 году вклад российского сегмента интернета в экономику страны составил 3,9 триллиона рублей. Большую часть доходов — 1,95 триллиона рублей — принесла сфера электронной коммерции.

Число online-магазинов постоянно растет и владельцам таких компаний необходимо внедрять новые технологии, совершенствовать свои сайты, применять новые инструменты, и работать на максимуме эффективности, чтобы просто оставаться конкурентоспособными.

Как будут развиваться российские и международные маркетплейсы? Как максимально эффективно организовать сбор и анализ данных о потенциальной аудитории и существующих клиентах? Какие каналы коммуникации наиболее эффективны в рамках повсеместной омниканальности? Как выбрать оптимальные платежные решения? Как определить вектор, в котором движется рынок e-commerce сегодня?

Эти и многие другие вопросы обсудят ведущие эксперты и лидеры мнений в рамках II Всероссийского форума по электронной коммерции E-COM FLOW 2019.

Подробная программа и полный список спикеров на сайте форума »»

26-27 сентября 100+ профессионалов рынка e-com соберутся в Москве для обмена реальным опытом и выработки оптимальных решений, применимых в атмосфере постоянных перемен.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ E-COM 2019:

Методы и кейсы оптимизации бизнес-процессов в e-commerce

Best practice омниканальности

Монетизация e-commerce помимо online-продаж

Логистика для e-com: тренды и запросы. Кейсы повышения эффективности доставки.

Мессенджеры как каналы продаж

Маленькие marketplace и их перспективы

Связь offline с online-продажами

Как оценить необходимый объем инвестиций в онлайн площадку?

Система автоматизации digital marketing

Вас ждут кейсы, аналитика и дискуссии, в ходе которых каждый участник сможет не только задать вопрос экспертам, но и поделиться своим видением ситуации.

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