Гисметео, прогноз погоды на сентябрь: синоптики рассказали, когда выпадет первый снег

Климатическое лето-2019 подходит к концу. После жаркого июня, прохладного и дождливого июля, а также нестабильного с точки зрения погодной обстановки августа, первый осенний месяц в России ожидается вполне спокойным и, как утверждают синоптики, по своим температурным показателям будет соответствовать климатической норме.

Прогноз погоды на сентябрь в Крыму

В частности, по прогнозу Гисметео, сентябрь в Крыму будет очень комфортным для отдыха: сочетание всё ещё тёплой, но уже не жаркой погоды, с великолепными природными красотами, ласковым морем и свежим фруктами – сделает полуостров в первый осенний месяц очень привлекательным для многочисленных туристов. Метеорологи обещают, что в первой декаде сентября температура воды и воздуха на самых популярных курортах Крыма останется оптимальной, как для пляжного отдыха, так и для путешествия по многочисленным крымским достопримечательностям.

По прогнозу Гисметео, в период с 1 по 10 сентября температура воздуха в дневные часы на приморских курортах будет держаться в переделах 25-27 градусов выше нуля, в ночные часы градусники покажут плюс 21-22. Погода во второй декаде месяца также остнется мягкой и даже уютной. Сильных осадков синоптики не прогнозируют, не ожидается и волнение на море, хотя холодные течения могут немного понизить температуру морской воды на побережье, испортив настроение отдыхающим. При этом воздух почти на всей территории Крыма будет прогреваться до плюс 25-26. А, например, в Евпатории и Керчи – по плюс 28. Зато ночью станет свежее – плюс 14-16.

В конце сентября, по прогнозам Гисметео, на всей территории полустрова возможны осадки более высокой интенсивности и понижение температурного фона до плюс 18-20 в светлое время суток и до 12-14 выше нуля – после полуночи. Температура воды на крымских пляжах у Чёрного моря – составит плюс 21-23, на азовском побережье – 22-24.

Погода в сентябре на Урале и в Сибири. Прогноз Гисметео

Согласно прогнозу синоптики Гисметео, в сентябре к западу от уральских гор выпадет большое количество осадков, будет холодно и влажно. При этом на востоке Урала прогнозируется сухая погода с минимумом дождей. В целом дневной температурный фон на территории Уральского федерального округа прогнозируется в сентябре в пределах плюс 9-18, ночью в некоторых районах возможны заморозки до минус 3-5.

По прогнозу Гисметео, Бабье лето на Урале наступит не раньше 12 сентября, при этом его продолжительность составит не более 7-8 дней. Сразу после завершения Бабьего лета резко похолодает. В частности, в Ханты-Мансийске средняя дневная температура составит плюс 6-8, ночью к концу первого осеннего месяца прогнозируется от нуля до минус 3-4, тогда же выпадет и первый снег.

Традиционным по своим климатическим показателям будет сентябрь и в Сибири. По прогнозу Гисметео, в период с 1 по 10 сентября в Омске столбики термометров днём выше плюс 17 не покажут. В Томске – плюс 13-15 днём, и плюс 6-8 ночью. Начиная со второй половины сентября, температура воздуха, как в Западной, так и в Восточной Сибири опустится до 11-12 градусов выше нуля. В Новосибирске, Чите и Красноярске ожидаются холодные дожди, местами выпадет снег.

Гисметео. Прогноз погоды на сентябрь-2019 в Москве

По прогнозу Гисметео, сентябрь в Москве будет умеренно тёплым. Количество осадков вряд ли превысит среднестатистическую норму за последние 10 лет. В начале месяца средняя температура воздуха в дневные часы составит плюс 15-17, ночью – 10-12 выше нуля. Вторая декада первого осеннего месяца будет более дождливой. В период с 10 по 13 сентября может выпасть до трети месячной нормы осадков. При это дневная температура воздуха будет оставаться примерно на тех же значениях - плюс 14-16.

После 20 сентября в столичный регион ворвётся мощный балтийский циклон, который поменяет климатическую обстановку – столбики термометров днём упадут до 9-11 выше нуля, ночью – до плюс 5-7. На севере Московской области возможны заморозки. Кроме того, по прогнозу Гисметео, пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться мощными раскатами грома.