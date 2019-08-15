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Как выбрать рацию

Москва, 15.08.2019
В настоящее время практически у каждого человека имеется мобильный телефон. Однако в ряде ситуаций вместо сотовой связи удобнее пользоваться рацией. Эти устройства незаменимы в охране объектов, популярны у дальнобойщиков и таксистов, широко применяются туристами и охотниками.
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Количество разнообразных моделей раций на http://mirkit.ru очень велико, поэтому выбрать наиболее подходящее для конкретных условий изделие нелегко. Для этого нужно разбираться в маркировках. Один из главных критериев классификации раций – рабочие диапазоны. Поэтому очень важно первым делом определиться с целями использования данных устройств.

При подборе рации для использования в условиях пересеченной местности предпочтение следует отдать моделям с низким диапазоном частот, к примеру, 27 Мгц. Они работают на волнах длиной приблизительно одиннадцать метров. Известно, что волна способна огибать препятствия, длина которых не превышает половину ее длины. Таким образом, используемые данными устройствами волны способны преодолевать препятствия наподобие небольших холмов и толстых деревьев. Недостаток этого диапазона заключается в чувствительности к помехам. При наличии электромагнитных возмущений в радиусе действия работающей на низких частотах рации возникают проблемы. По этой причине такие изделия плохо подходят для использования в городских условиях.

В городе нужно пользоваться рациями, обладающими устойчивостью к помехам в эфире, которые в любом крупном населенном пункте попадаются на каждом шагу. По этой причине для городских условий следует приобретать рации, которые функционируют в высокочастотном диапазоне. Они не боятся никаких электромагнитных возмущений и имеют небольшие габариты. Такие модели используют диапазоны UHF (400-470 мГц) и VHF (136-174 мГц).

Водители могут приобрести стационарную или портативную рацию. Преимущество первого варианта заключается в отсутствии каких-либо переходников и проводов в салоне. Они прячутся при установке устройства. Вдобавок питание стационарных раций осуществляется от автомобильного аккумулятора. Это обеспечивает стабильность функционирования прибора. К недостаткам стационарных моделей относится их неподвижность, из-за чего их нельзя использовать вне авто. Данного недостатка лишены портативные рации. Если они оснащены хорошими аккумуляторами, то в ряде случаев обеспечивают большее удобство, сем стационарные. Что касается производителей раций, то их количество очень велико. Среди них выделяется ряд самых надежных компаний: Motorola, Kenwood, Alan, MegaJet, Ajetrays и др.

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