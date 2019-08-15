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Как выбрать шоколадные конфеты

Москва, 15.08.2019
Поскольку среди продавцов шоколадных конфет нередко попадаются недобросовестные люди, вероятность приобретения низкокачественных или испорченных изделий достаточно велика.
#PressRelease

Простейший способ избежать разочарования заключается в проверке даты изготовления товара и ее сравнении со сроком его годности. Здесь большое значение имеет репутация не только магазина, но и фабрики. Производители конфет заинтересованы в продвижении своего бренда на рынке, они заботятся о том, чтобы конфеты с истекшим сроком годности не залеживались на полках магазинов.

Всем товароведам хорошо известно, что хранить шоколадные изделия на полках с пониженной температурой не следует. Это ведет к появлению на них белого налета, который ухудшает как вкус, так и внешний вид конфет. При щепетильном отношении к выбору шоколадных конфет необходимо отдавать предпочтение изделиям, на упаковке которых имеется надпись «ГОСТ». Лакомства, изготовленные в соответствии с государственным стандартом, такие как конфеты фабрики Верность Качеству, обладают высоким качеством. На упаковке таких изделий указываются:

  • наименование фабрики-изготовителя и фактический адрес местонахождения ее производственных мощностей;
  • наименование изделия;
  • масса нетто;
  • дата выпуска;
  • пометка ГОСТа с указанием серии;
  • сведения о количестве калорий, содержащихся в изделии.

Всем известно, что в качестве сырья для изготовления натурального шоколада используется какао-масло. Помимо этого компонента, в изготовленных по ГОСТу шоколадных конфетах содержатся тертое какао и какао-порошок. С учетом достаточно высокой стоимости какао-масла производителям разрешено использовать вместо него кокосовое или пальмовое масло. Но доля натурального какао-масла должна при этом составлять не менее 95%.

При наличии возможности рассмотреть шоколадные конфеты без обертки необходимо обратить внимание на их внешний вид. Поверхность свежих качественных изделий является блестящей и ровной. От них исходит запах только шоколада.

Наиболее качественные шоколадные конфеты среди российских производителей выпускает холдинг «Объединенные кондитеры». Он представлен торговыми марками «Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский». Данная продукция выпускается в соответствии с государственным стандартом Российской Федерации. Поэтому потребители, приобретающие шоколадные конфеты холдинга «Объединенные кондитеры», могут быть уверены в их высоком качестве и соответствии всем требованиям, предъявляемым к данной продукции.

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