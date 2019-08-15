«Китайский летчик Джао Да» отметил 20-летие масштабным трехдневным фестивалем

Прогнозы синоптиков об ожидаемом дожде ни для кого не явились причиной остаться дома, гости фестиваля все пребывали и пребывали – с детьми, палатками и хорошим настроением. Впоследствии зрители признавались: «Дождь – вообще не помеха, если вы настроены весело провести время под песни любимых групп. Организаторам удалось объединить всех атмосферой общего праздника, а артистам слиться со своими слушателями в едином музыкальном экстазе. Это было круто!»

С пятницы по воскресенье в рамках фестиваля выступили около 30 коллективов, среди которых: Noize MC, Пелагея, Найк Борзов, «Кирпичи», Tequilajazzz, «АлоэВера», Billy's Band, Антоха МС, Markscheider Kunst, Дети Picasso, «Сейф», SHOO и другие. А Dolphin и группа Shortparis на радость поклонникам выступили дважды – в первый и завершающий дни фестиваля. Дело в том, что группа ДДТ была вынуждена отменить сет в последний момент – у Юрия Шевчука в Уфе умерла мама. Организаторы выступили в СМИ со словами соболезнований и заявлением о замене выступающих. Экстренно было принято решение о достойной альтернативе - вместо ДДТ на сцену вновь вышли Dolphin и Shortparis.

Закрывало фестиваль выступление группы «Сплин». На радость поклонникам Александр Васильев исполнил большинство хитов группы, которым зрители дружно подпевали: «Выхода нет», «Остаемся зимовать», «Новые люди», «Романс», «Линия жизни» и др.

Загородный комплекс «Джао Да!ча», на территории которого проходил фестиваль, находится неподалеку от города Переславль-Залесский, в 133 км. от Москвы. Там расположены: ресторан, семейные домики, палаточный лагерь и юрты, скотный двор, теплицы, детская площадка, офф-роуд трасса для квадроцикла и прогулочные маршруты.

Планируется, что фестиваль «Летчик. Лето. Дача» станет ежегодным.

Ссылки на социальные сети:

https://www.instagram.com/letchikfest/

https://vk.com/letchikfest

https://www.facebook.com/events/2004939802907863/

Официальный сайт Фестиваля:

https://festival.jaodacha.ru/

Информационная справка об организаторе

«Джао Да!ча» — это загородный комплекс для круглогодичного семейного отдыха, который расположен в Ярославской области. На территории Дачи находятся: ресторан, семейные домики, палаточный лагерь и юрты, скотный двор, теплицы, детская площадка, офф-роуд трасса для квадроцикла и прогулочные маршруты.