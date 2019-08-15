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Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

Москва, 15.08.2019
Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства.
  • Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

За последние пять лет он вырос более чем на 47% и в 2018 году составил 75,9 тонны золота. Ключевые предприятия и проекты группы «Полюс» расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).

ПАО «Полюс» — производитель золота с самыми низкими издержками в мире. Согласно оценке запасов руды и минеральных ресурсов 2016 года, ПАО «Полюс» занимает второе место по объемам приходящихся на его долю запасов золота и третье — по объемам приходящихся на его долю ресурсов золота среди крупнейших золотодобывающих компаний.

Одним из наиболее значимых событий последних лет в российской золотодобывающей отрасли стало завершение строительства и запуск «Полюсом» Наталкинского ГОКа в Магаданской области. К концу 2018 года предприятие было выведено на проектную мощность.

Коллектив компании также реализует другой знаковый для отрасли проект — разработку Сухого Лога, одного из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. Сейчас «Полюс» проводит здесь масштабную программу бурения общим объемом свыше 220 тыс. п. м. По предварительным оценкам, после завершения строительства предприятия ежегодный объем добычи на месторождении может составить около 50 тонн золота. Одновременно на всех активах компании внедряются современные технологии в сфере добычи полезных ископаемых, динамично реализуется целый ряд масштабных мер по повышению операционной эффективности, обновляются и расширяются золотоизвлекательные фабрики.

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    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

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