Курс доллара: эксперты дали неутешительный прогноз для перспектив рубля

Отскок рубля, который произошёл вечером во вторник на фоне существенного увеличения аппетита к рисковым активам и скачка цен на «чёрное золото», вызыанное появлением новостей о позитивных новостей о торговом противостоянии Вашингтона и Пекина, оказался кратковременным. Напомним, 13 августа в американском торговом представительстве неожиданно приняли решение отложить до 15 декабря введение уже анонсированных главой Белого дома Дональдом Трампом пошлин в 10% на товары из Поднебесной.

Однако перенос введения пошлин на более поздний рок, как выяснилось уже вчера, дал рублю лишь временную передышку. При этом в Китай вообще никак не отреагировал на решение США, после чего цены на нефть устремились вниз, а вместе с ними обвалился и рубль. Так, по данным на 16:15 мск на торгах Московской биржи курс доллара составлял 65,58 руб., что более чем на 1% было выше по сравнению с закрытием вторника. Евро также прибавил свыше 1% и торговался по 73,27 руб.

Но на этом неприятности для нацвалюты не закончились, и она продолжила своё крутое пике, рухнув к закрытию основных торгов вечерней сессии к 66,0025 руб., что на 1,0725 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом, курс доллара поднялся выше 66 руб. впервые с 3 мая. При этом валюта Евросоюза торговалась по 73,5775 руб., поднявшись на 1,0375 руб.

По мнению большинства экспертов, рубль ускорил ослабление в валютных парах вечером в среду на фоне сильного снижения большинства мировых бирж и падения цен на нефть. Как отмечают аналитики, трейдеры вновь потеряли интерес к рисковым активам, в том числе к рублю на фоне опасений замедления темпов роста глобальной экономики после того, как вышедшие в среду данные указали на замедление темпов роста промышленного производства в Поднебесной в июле 2019 года до минимального уровня за 17 лет.

Между тем, эксперты Нордеа-банка считают, что новости из Китая для рубля очень неутешительные. Помимо замедления темпов китайской экономики, отсрочка по тарифам которую Пекину дали в США, никак не воодушевила Китай. По этой причине она не станет поводом для устойчивого оптимизма в рубле. Для того, чтобы нацвалюта хотя бы немного укрепилась необходимой сейчас нечто другое - а именно более мягкая риторика от Федрезерва в ответ на ухудшение экономической конъюнктуры в США. Но, это, как прогнозируют они, в ближайшей перспективе всё-таки вряд ли произойдёт. При этом рубль сейчас сильно зависит от мировых цен на нефть, а они продолжают падать.

Напомним, накануне цены на «чёрное золото» эталонных марок ускорили снижение на данных американского Минэнерго, указавших на неожиданный рост запасов сырья в стране по итогам прошлой недели. Так, октябрьские контракты на нефть марки Brent на Лондонской бирже вчера вером подешевели сразу на 4,35% - до 58,62 долл. за баррель. Стоимость сентябрьских контрактов нефти марки WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже просела на 4,69% - до 54,42 руб. за баррель.

Поэтому, по мнению аналитиков Нордеа-банка, до конца этой недели перспективы рубля совсем неутешительные - нацвалюта будет торговаться в диапазоне 66,03-66,10 руб. за доллара и в пределах 73,40-73,70 за евро