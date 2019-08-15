В МИДе объяснили слова Лаврова о готовности передать два курильских острова Японии

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила радиостанции «Говорит Москва», что высказывание Лаврова о готовности России передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора следует рассматривать как официальную позицию страны.



«Наша официальная позиция», - сказала Захарова.



Лавров ранее затронул тему курильских островов, отвечая на вопрос участника форума «Территория смыслов» в Московской области.



«Россия является продолжателем Советского Союза. Все те обязательства Советского Союза мы подтвердили и готовы выполнять. В том числе, декларацию 1956 года, в которой чётко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом… Исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора», — сказал Лавров.