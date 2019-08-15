На Украине рассказали, как собираются возвращать Крым и Донбасс

Руслан Рябошапка – заместитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского – рассказал о разработке стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.

При этом чиновник пояснил, что специально созданная уполномоченная рабочая группа уже начала обсуждать план по возвращению территорий ДНР и ЛНР, под юрисдикцию Украины. По его словам, в будет разработана «концепцию переходного правосудия», которая станет действовать на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.

Кроме того, как утверждает Рябошапка, будет ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад.

При этом основные направления деятельности этой рабочей группы власти «самостийной» представят уже в самое ближайшее время, а самый первый пакет конкретных инициатив – к 2020 году.