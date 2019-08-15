Оба двигателя аварийно севшего в Подмосковье самолета отказали после попадания птиц

Причиной аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье стал отказ обоих двигателей после попадания в них птиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб.

"Силовые установки отказали после попадания птиц", - сказал собеседник агентства.

Самолет получил значительные повреждения и в ближайшее время не будет выполнять полеты. "Самолет получил значительные повреждения и [полеты пока совершать не будет]", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва - Симферополь, отстранили от полетов на время проверки.

При этом полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов назвал геройскими действия экипажа аэробуса "Уральских авиалиний", совершившего в четверг аварийную посадку в Подмосковье.

"Экипаж действовал слаженно и профессионально: в сложнейшей ситуации пилоты приняли верные решения. Без сомнения, эта героический поступок! Молодцы и пилоты, и бортпроводники! Да и сами пассажиры проявили спокойствие и выдержку - никакой паники на борту", - говорится в комментарии Цуканова, размещенном на сайте полпредства.

Новость дополняется...