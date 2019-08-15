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Преимущества автоломбарда

Москва, 15.08.2019
Деньги могут срочно понадобиться каждому человеку, и один из вариантов, где их можно взять – ломбард. В последнее время появились автоломбарды, в которые можно сдать свое авто, чтобы получить деньги.
#PressRelease

Стоит рассмотреть особенности работы автолобарда, в чем его преимущество.

Быстро получить большую сумму

Под залог ПТС авто https://zaimpodpts.com/nizhegorodskaya/nizhniy-novgorod/avtolombardpts/ можно получить достаточно большую сумму, от 40 до 90% ее стоимости. Под технику или золото выдадут значительно меньшую сумму. В ломбарде не будут интересоваться, на какие именно цели будут потрачены деньги, в отличие от банка. Получить деньги получится достаточно быстро, почти моментально, в тот же день. Процентная ставка относительно выгодная – это 1–6%.

Одна из особенностей в том, что машину необходимо будет оставить на специальной площадке, ею нельзя пользоваться. Автомобиль будет находиться под охраной, на него не будут негативно влиять климатические факторы. Автоломбард гарантирует возврат исправного автомобиля после погашения долга. Иногда машину могут не забирать у владельца, он может на ней дальше ездить. Правда, в таких случаях процент по займу будет выше.

Перед тем как поставить машину на стоянку, сотрудник автоломбарда вместе с владельцем записывают показания одометра, количество намотанных километров. Эти данные прописываются в договор и будут подтверждением того, что пока машина находилась на площадке, на ней никто не ездил.

Требования автоломбарда

Получить займ в автоломбарде можно не всегда, для этого должно соблюдаться несколько требований:

  • срок эксплуатации до 7 лет, если автомобиль отечественный;
  • срок эксплуатации до 10 лет, если автомобиль импортный;
  • автомобиль ликвидный;
  • очень дорогие машины автоломбарды принимают неохотно.

Плюсы и отличия автоломбарда

  • Деньги выдают быстро, оформление занимает около 2 часов.
  • Минимум документов.
  • Достаточно большие суммы, до 90% от стоимости авто.
  • Некоторые автоломбарды выдают кредит под залог аварийного, разбитого автомобиля.
  • Не всегда нужно оставлять авто на специальной стоянке.
  • Страховка автомобиля на его полную стоимость, правда, за счет заемщика.
  • Заем в ломбарде можно получить даже на авто, за которые еще не полностью выплачен кредит.

Недостатки

  • Скрытые проценты и платежи.
  • Некоторые ломбарды выдают только 40–70% от стоимости авто.
  • Недобросовестные владельцы ломбардов вешают на заемщика плату за стоянку авто.

Для получения займа понадобится только паспорт, код, подтверждение права собственности на авто, свидетельство о регистрации в ГИБДД.

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