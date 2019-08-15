Губернатор Василий Орлов встретился с жителями подтопленных сёл Приамурья

Сегодня губернатор посетил несколько населённых пунктов, пострадавших от паводка - поселок Норск Селемджинского района, сёла Мазановского района – Угловое, Богословка и Мазаново.

В поселке Норск встреча с жителями проходила в школе, которую также подтопило водой. Здесь был организован пункт временного размещения и развернут оперативный штаб.

«Важно, чтобы школа заработала 1 сентября. Надо максимально быстро провести её восстановление», - поручил губернатор.

В Норске с завтрашнего дня заработает пекарня, организована доставка питьевой воды. Решаются вопросы с предоставлением дров, оказанием помощи в приобретении животных и домашней птицы взамен погибших. Предпринимателям, чьи магазины затопила вода, будет оказана материальная поддержка. Селемджинский район уже подал списки на федеральные выплаты в полном объёме.

Области предстоит большая работа по ремонту жилья, которое будет признано аварийным. Для многодетных семей, которым негде жить, в качестве временного жилья приобретены 10 квартир, для остальных жителей готовятся пункты длительного размещения.

Ведутся работы по восстановлению транспортной сети. Ко всем населённым пунктам сегодня обеспечен проезд. Рабочая группа, сформированная Росавтодором, определяет общую сумму ущерба, нанесенного дорогам.

В селах, которые возвращаются к привычной жизни, губернатор вручил благодарственные письма спасателям. «Самое главное – не было допущено человеческих жертв. Мы предприняли большой комплекс мер для того, чтобы минимизировать последствия паводка. Сейчас готовимся к отопительному сезону. Также надо максимально быстро составить списки, чтобы граждане скорее получили помощь. В целом работа на местах хорошая. Я вижу это по реакции людей. Но предстоит ещё много сделать», - подытожил Василий Орлов.