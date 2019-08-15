Последний звонок: такого не было в США 12 лет

В среду произошло удивительное и нелогичное событие: доходность длинных ценных бумаг на короткое время оказалась ниже доходности более коротких бумаг. Это явление называется инверсией доходности. Речь в данном конкретном случае идет о десятилетних и двухлетних государственных облигациях США. Естественно, доходность более длинных бумаг должна быть выше доходности коротких ввиду более высоких рисков заимствования. Если же, как сейчас, картина противоположная (инвесрия доходности), то это значит только одно – инвесторы видят больше рисков в краткосрочной, чем в долгосрочной перспективе. Т.е. речь идет о приближении или начале рецессии.

Обычно инвесторы соглашаются проводить операции при минимальном превышении доходности длинных бумаг – десятилетних гособлигаций над более короткими – двухлетними на 1% (100 базисных пунктов). Максимум по превышению доходности между десяти- и двухлетними бумагами США, кстати, был зафиксирован в 2011 году и составил 290 базисных пунктов.

В среду же, 14 августа, произошло событие, которого не было в Америке 12 лет – доходность двухлетних облигаций превысила доходность десятилетних. Пусть и ненамного и ненадолго – на 1,2 базисных пункта (1,632% и 1,624% соответственно) и менее чем на два часа, но все же это нелогичное и редкое событие произошло. Через пару часов картина стала более привычной: десятилетние облигации вновь стали немного выгоднее – на 1 базисный пункт двухлетних.

В том, что рецессия уже стоит у порога, сомнений нет. Дело в том, что инверсия доходности считается едва ли не самым главным показателем рецессии. Достаточно сказать, что она правильно предсказала последние как минимум семь рецессий в США. Главным же признаком рецессии является нулевой рост или спад производства в течение не менее шести месяцев.

«За последние шесть с лишним десятилетий (с 1955 г.) инверсия, схожая с той, что была зафиксирована 14 августа,- напоминает USA Today,- предшествовала последним 9 рецессиям».

Рецессий в Америке не было уже десять лет. Последняя была в 2007-9 годах. Тогда за полтора года ВВП США снизился на 4,3%.

Итак, прозвенел последний звонок. Хотя, наверное, можно было бы сказать, что это был колокол. В среду все рынки рухнули. В четверг активы начали очень медленно возвращать утраченные накануне позиции. Акции в Европе в четверг росли вместе с фьючерсами на акции в США, а в Азии они упали, кроме бирж в Гонконге и Шанхае. Юань устоял, потому что китайский центробанк добавил ликвидности.

Страхи инвесторов перед рецессией, в которую может угодить экономика США, на второй день начали слабеть. Все ждут положительных новостей по прибыли таких гигантов, как Walmart и Alibaba, а также данных по ритейловым продажам в США, которые должны появиться сегодня, в четверг.

Одновременно с инверсией доходности зафиксирован еще один рекорд - суммарный объем долга с отрицательными процентными ставками превысил 16 трлн долларов.

«На рынке облигаций ралли не только в США, но и во всем остальном мире,- говорится в аналитической записке аналитика Societe Generale SA Кита Джукса.- Вчерашние слабые данные по Европе и Азии потащили вниз ставки американских бумаг. Но в какой-то момент понадобится более солидное, чем имеется сейчас, обоснование. Поэтому сегодняшняя статистика важна».