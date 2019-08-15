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Сбербанк не уступает рынок платежей

Москва, 15.08.2019
#Расчеты и платежи
  • Сбербанк не уступает рынок платежей

Ярослав Чингаев/ТАСС

Похоже, Сбербанк поспешил запустить оплату товаров и услуг по QR- коду, чтобы опередить запуск аналогичной технологии Центральным банком на базе Системы быстрых платежей. Напомним, СБП стартовала 28 февраля 2019 года и позволяет переводить средства с карту на карту между физическими лицами по номеру телефона. Тогда же ЦБ анонсировал, что к осени будет запущена вторая часть системы — платежи по QR-коду. После того как СБП начнет работать в полном объеме, Сбербанк может потерять свои позиции не только на рынке переводов между физическими лицами, но и на рынке эквайринга (сейчас  доля Сбера тут оценивается в 45%, от платежей крупнейший банк страны в прошлом году получил около 220 миллиардов рублей — см. «У банков отбирают комиссии» «Эксперт» №11 от 11марта 2019 г.)

В Сбербанке полагают, что новая опция, прежде всего, может заинтересовать микробизнес,  оборот которого слишком мал для установки онлайн-касс. Если владелец такого бизнеса хочет принимать безналичные платежи, то он может подключить опцию платежей  по QR-коду. «Технология не требует установки и сервисного обслуживания. Схема подключения проста: компания оставляет заявку на сайте, получает код при подписании договора — и уже на следующий день можно принимать по нему оплату от покупателей», — поясняет Светлана Кирсанова заместитель председателя правления Сбербанка. Покупатель сможет отсканировать QR-код через приложение Сбербанк-онлайн и оплатить товар или услугу. «Проведение оплаты занимает несколько секунд. Уведомление о покупке/транзакции приходят в режиме онлайн», — добавляют в Сбербанке. Деньги списываются со счета физического лица и зачисляются на счет юридического лица, при этом технологии платежных систем в оплате не участвуют. Но это не приведет к отказу от оплаты картами, считают в Сбербанке: «Эквайринг - это приём карт международных платежных систем вне зависимости от банка эмитента. Продукт «Плати QR» дополняет существующие  инструменты безналичного расчета, а не заменяет их». 

Тем не менее, приходится признать: как и СБП, платежи по QR коду от Сбера наносят очередной удар по позициям международных платежных систем.

В банке рассчитывают, что безналичная оплата станет доступна в том числе тем покупателям, чей телефон не оборудован модулем NFS — и соответственно, кто не может привязать банковскую карту к системам типа Google Pay или Apple Pay (а также тем, кто просто не хочет ее привязывать к таким системам). Пока сервис платежей по QR кодам доступен только для клиентов самого Сбербанка — как физических, так и юридических лиц. При этом к СБП уже подключено 16 банков (и Сбер в их число пока не входит).

Стоимость транзакции в системе платежей по QR коду Сбербанка будет варьироваться в диапазоне 0,4-0,7% от суммы транзакции, что уже выше платы, которую намерена взимать СБП (0,4%). Это конечно ниже стоимости традиционного эквайринга для малого и среднего бизнеса 1,5-5%, но вряд ли такой сервис сможет вытеснить из этой ниши сбербанковскую же опцию переводов между физическими лицами по номеру телефона — именно ее часто используют владельцы микро и малого бизнеса, подчас принимая оплату на свою личную карту. Таким образом, для Сбербанка нововведение не станет прорывом, а лишь дополнит существующие каналы платежей.

«В технологии использования QR-кодов для передачи реквизитов или длинного цифрового ключа для подтверждения операции ничего передового нет, однако имеет значение конкретная реализация, и главное, общепринятость конкретного стандарта», — рассказал «Эксперту» Михаил Попов, генеральный директор банка в мессенджерах TalkBank. Он напоминает, что китайские Alipay и WeChat обеспечивают по 80% покрытие китайского рынка платежей — там реализованы платежи именно по QR коду.  При этом уже сейчас есть более совершенные технологии проведения платежей: «Например, с развитием технологий блокчейна, помимо самих криптовалют, стало более широко использоваться биометрия (от отпечатков пальцев и голоса до радужных оболочек глаз и 3D модели лица). В частности, в том же Китае активно внедряют оплату "лицом" как замену QR-кодам», — добавил Михаил Попов.

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