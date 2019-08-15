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Шоу пойдет не так еще 10 раз!

Москва, 15.08.2019
По многочисленным просьбам зрителей театральный бестселлер «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» будет показан в Москве еще 10 раз в сентябре.
#Культура
  • Шоу пойдет не так еще 10 раз!

Те, кто не успел стать свидетелем самой катастрофической премьеры за всю историю театра или хочет показать самую смешную комедию своим друзьям или близким, смогут это сделать в Москве в Театре МДМ с 13 по 23 сентября. А в ноябре такой же шанс представится жителям Казани, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

История спектакля уникальна: за 5 лет постановка трех выпускников Лондонской академии искусств прошла путь от первых показов на сцене лондонского паба до премьеры в Вест-Энде, на Бродвее и в главных театрах 20 стран мира (Аргентина, Австралия, Китай, Франция, Германия: Южная Корея и другие). История о неудавшемся спектакле актеров-любителей нашла отклик не только у зрителей по всему миру, но и у театральных критиков – популярность пьесы подтверждена тремя самыми престижными театральными наградами: Премией Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015), «Мольер» (Франция, 2016) и «Тони» (США, 2017). В России бродвейская постановка «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» стала главным хитом сезона: за 8 месяцев спектакль посмотрело более 250 000 зрителей. Это стало абсолютным рекордом по посещаемости среди драматических спектаклей.

«Наш спектакль стал своего рода театральной провокацией, безобидным хулиганством и веселым сюрпризом для сотен тысяч зрителей, которые смеялись до слез на каждом спектакле, – поделился продюсер Дмитрий Богачев. – Для них и вообще всех, кто хочет провести два самых веселых часа в своей жизни и от души похохотать, сразу же вслед за несколькими дополнительными показами “…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК” в Москве и гастролями в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани мы представим новую, еще более смешную “Комедию о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ», которую мы назвали “полумюзиклом”. Почему полумюзиклом? Пусть это станет еще одним сюрпризом».

По сюжету «Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК», труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета играют свой первый масштабный спектакль  детектив в духе Агаты Кристи. Но все в этот день против них  декорации разваливаются, звукорежиссер забывает сценарий, артисты путают реплики, а главную героиню зашибают дверью… Все попытки горе-артистов выкрутиться из этой крайне неудобной ситуации заканчиваются полным крахом, а зрители даже вынуждены принимать участие в этом театральном хаосе. 

В главных ролях  актеры ведущих драматических театров страны (МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр им. Вахтангова, «Ленком», «Сатирикон»), а также артисты московских мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Александр Матросов, Юлия Ива, Александр Горелов, Анна Глаубэ, Владимир Моташнев, Никита Смольянинов, Галина Безрук, Станислав Беляев и другие. 

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