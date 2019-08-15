«Спартак» обыграл дома «Тун» и вышел в следующий раунд ЛЕ

Московский «Спартак» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы на своё поле в ответном матче обыграл швейцарский «Тун» 2:1 и вышел в следующий этап этого турнира.

После выездной победы 3:2 «красно-белые» московский поединок начали ни шатко, ни валко. Уже на 8-й минуте гости открыли счёт – Штефан Гларнер мощно и без помех выстрелил чуть ли не с линии штрафной по воротам «Спартака» и попал в угол!

После перерыва подопечные Кононова встрепенулись и довольно быстро отыгрались. На 53-й минуте Андре Шюррле пробил с левого угла штрафной, мяч отразил вратарь, а Эсекьель Понсе подобрав снаряд на линии вратарской площади обошёл голкипера и закатил мяч в створ – 1:1.

А ещё через 6 минут «Спартак» уже вышел вперёд. Резуиан Мирзов совершил проход по штрафной до лицевой линии слева и прострелил в центр вратарской, где Шюррле, подставив ногу, поразил уже пустые ворота - 2:1, «красно-белые» идут дальше.