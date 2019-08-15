Посол США на Украине рассказал о будущей встречи Зеленского с Трампом

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью украинскому изданию «Европейская правда» сообщил, что во время первой встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не состоятся полноценные переговоры. «В следующие недели будет возможность для этого в Варшаве и Нью-Йорке: тогда оба президента будут находиться в одном городе... В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать «Hello!» друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно – поделиться одной-двумя идеями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне» - сообщил Тейлор. Корме того Тейлор заявил, что пока не планируется визит Дональда Трампа на Украину.