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V Форум СМИ России и Китая состоится на полях ВЭФ-2019

Москва, 15.08.2019
V Форум СМИ России и Китая состоится 3 сентября на полях Восточного экономического форума – 2019. В медиафоруме примут участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.
  • V Форум СМИ России и Китая состоится на полях ВЭФ-2019

Российскую делегацию возглавит заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Константин Чуйченко.

Участники форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа.

Российско-китайские медиафорумы традиционно проводятся на полях крупных международных мероприятий. В 2017 году III Форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. В 2018 году IV медиафорум прошел в Шанхае во время визита Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в КНР.   

Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 206 стран и территорий мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

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