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Жители России назвали размер справедливой зарплаты

Москва, 15.08.2019

Жители российских городов назвали справедливый размер заработной платы, который по их мнению, необходим для достойной жизни.

Согласно результатам опроса, который провели специалисты компании «Сбербанк страхование жизни», жители крупных городов страны считают, что для нормальной жизни достаточно ежемесячно получать минимум 66 тыс. руб. При этом самым высоким оказался уровень желаемой зарплаты в Москве – жители российской столицы хотели бы получать около 100 тыс. руб. В городе на Неве достойной считают з/п в размере 77 тыс. руб., а в Хабаровске – 75 тыс. руб., передаёт РБК

Самыми неприхотливыми оказали жители Пензы, Рязани, Липецка и Барнаула – предел их мечтаний 55 тыс. руб. В Волгограде и Ярославле были бы довольны ежемесячной зарплате в размере 59 тыс. руб.

Те респонденты, кто признался, что их дохода им с трудом хватает на питание, назвали справедливой зарплату в 63,2 тыс. руб. Среди тех, кто может приобрести бытовую технику, но на покупку автотранспорта денег нет, назвали достойной з/п в 68,6 тыс. руб.

Выше всего среднюю зарплату оценили самые обеспеченные россияне – средняя оценка зарплаты тех жители РФ, кто может себе позволить приобретать недвижимость составила 78 тыс. руб. в месяц.

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