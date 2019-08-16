Бизнес в «зеленой зоне»: четыре простых шага к энергоэффективности

После нескольких лет стабильности в январе–апреле цены на электроэнергию для промышленности (рынок на сутки вперед) увеличились на 10,2% в европейской части РФ и на 11,4% — в Сибири. Столь существенный рост цен крайне негативно влияет на промышленность России, которая все еще остается энергоемкой по сравнению с европейской и американской. При этом в Европе и США уже давно используются технологии повышения энергоэффективности, и это проверенные временем, простые и надежные решения, которые могут быть применены и в России. Более того, они окупаемы и позволяют бизнесу экономить, сокращая расходы на оплату электроэнергии на десятки процентов.

Так, по статистике компании Legrand, в современных малых и средних компаниях порядка 11% расхода электроэнергии приходится на содержание офисной техники, а остальные 89% — на климатическое оборудование: освещение, отопление и кондиционирование. Здесь сосредоточен основной потенциал для снижения энергопотребления.

Начать с отопления

В России традиционно выстроены системы централизованного теплоснабжения. Хотя электрическое отопление постепенно проникает в инженерные системы офисов и производств — это теплые полы, обогрев водослива крыш, антизамерзание инженерных систем зданий, иногда бойлеры и проч. Использование специальных программируемых термостатов позволяет поддерживать комфортную или минимально необходимую температуру в помещении автоматически. Для этого не требуется каких-то специальных и сложных инженерных решений — достаточно подключить термостат к электрическим нагревателям или кондиционерам воздуха и запрограммировать режим работы. Например, современные термостаты позволяют выставить температуру от +7 до +30 градусов с поминутной программой, чтобы не тратить энергию на нагрев или охлаждение. Такой подход позволяет значительно снизить затраты на обогрев или охлаждение. Расчеты показывают, что установка автоматического термостата в помещении позволяет экономить до 25% потребляемой на обогрев или охлаждение энергии.

Другой способ регулирования микроклимата помещения — интеллектуальная система закрывания и открывания жалюзи и рольставней. Она позволяет избегать охлаждения или перегрева помещения, а значит — лишних затрат на кондиционирование. Например, закрытые в ночное время окна помогают сохранить в офисе комфортную температуру. Возможны и более технологичные устройства, например, частичное закрытие оконных жалюзи на определенной стороне здания в теплый период года и во время наибольшей дневной солнечной активности или закрытие вытяжных отверстий вентиляционных систем для снижения теплопотерь зимой.

Игра светом

Освещение требуется в любом помещении, однако часто оно работает вхолостую, потребляя ценную энергию. Для помещений без постоянного присутствия людей — складов, гаражей, лестничных маршей — хорошо подходят выключатели с датчиками движения. Такие устройства включат свет, когда рядом люди, и выключат его по прошествии времени.

Другая новация — диммеры, позволяющие регулировать уровень освещенности с учетом интенсивности естественного света. Современные диммеры работают как с лампами накаливания, так и с галогеновыми, люминесцентными и светодиодными. Конечно, если в помещении установлены исключительно светодиодные лампы, результат от применения такой технологии будет слабее, но в среднем экономия энергии за счет автоматического диммирования достигает 58%, а, например, в агропромышленной сфере такое решение позволяет в разы снизить затраты на освещение в теплицах.

Другой вариант — централизованное управление светом в больших помещениях, таких как «open space» или производственный цех. Здесь можно использовать комплексные системы управления электропитанием на базе шинопроводов LB Data. Такое решение отличается низкой стоимостью монтажа, но позволяет организовать систему «умного» света, в зависимости от уровня естественного освещения в разных его частях. А кроме того, дает возможность централизованного контроля за освещением.

Сгладить пик

Наиболее распространенная проблема для промышленности — недостаток мощности сети. Такие ограничения снижают возможности развития промышленных площадок, а расшивка узких мест требует серьезных инвестиций в новые трансформаторные мощности, кабели и другое оборудование. Однако часто недостаток электрической мощности можно решить через снижение и оптимизацию энергопотребления самим предприятием.

Самый очевидный шаг — сгладить пиковое потребление с помощью установки источников бесперебойного питания (ИБП) или небольшого генератора. В пик потребления на них можно переводить часть мощности. Управлять этим процессом можно автоматически, с помощью блоков ввода резерва компании Legrand.

Возложить функцию перераспределения нагрузки можно также на многофункциональные измерители параметров сети EMDX3. Аналогично могут управлять нагрузкой воздушные выключатели DMX3, снабженные дополнительным блоком реле. Кроме того, энергоэффективные решения Legrand включают в себя «зеленые» силовые трансформаторы с низким уровнем потерь, устройства компенсации реактивной мощности УКРМ, активные фильтры, современные средства распределения электроэнергии на базе шинопроводов. Такие решения существенно снижают тепловые и прочие потери электроэнергии и позволяют высвободить значительную часть дополнительной мощности для производства. Так, практика применения УКРМ дает высвобождение до четверти потребляемой мощности и окупаемость оборудования в течение двух-трех лет.

Для сглаживания пиковых нагрузок в офисных помещениях применяют реле неприоритетных нагрузок. Все оборудование в офисе делится на приоритетное (освещение, серверы, компьютеры) и второстепенное (бойлеры, обогреватели, системы теплого пола, элементы вентиляции в подсобных помещениях). Как только энергопотребление приоритетных потребителей перешагивает пороговое значение, второстепенное оборудование отключается.

Другая эффективная схема — подача питания на силовые розетки в строго определенное время с помощью таймеров. Она особенно результативна при работе вместе с многотарифными счетчиками, когда можно отключить неприоритетные нагрузки (например, накопительные водонагреватели) на пике стоимости электроэнергии или, наоборот, включить заранее, пока в офисе еще нет сотрудников и действует ночной тариф.

Подключить искусственный интеллект

Наиболее эффективен комплексный подход к управлению энергопотреблением. Для этого необходимо установить систему централизованной диспетчеризации EMS CX3. Такая система позволяет управлять всеми элементами энергосистемы и в реальном времени отслеживать энергопотребление всей сети, группируя их как по месту расположения, так и по виду потребителей — освещение, кондиционирование, обогрев. Измерительные модули системы EMS CX3 позволяют вести учет энергопотребления в однофазных и трехфазных сетях, а также контролировать параметры работы электроустановок. Специальный модуль, получая данные от счетчиков электроэнергии, газа и воды, позволяет учитывать потребление не только электрической, но и других видов энергии. Отдельные модули применяются для индикации состояния силовых выключателей-автоматов, измерения больших токов в электроустановках с внешними трансформаторами тока (ТТ), а также для контроля и управления устройствами от модульных контакторов до воздушных выключателей, что наряду с компактностью и простотой монтажа делает систему EMS CX3 поистине универсальной системой мониторинга и управления энергопотреблением промышленного объекта.

Программное обеспечение Legrand Energy Management Software позволяет формировать отчеты по заданным группам и периодам потребления энергии в формате Excel. Анализ таких данных позволяет выработать дополнительные меры повышения энергопотребления. Программирование и настройка всех устройств EMS CX3 может происходить как в локальном режиме, так и дистанционно из любого места.

Важную роль в комплексном подходе к управлению энергопотреблением играет и человеческий фактор: технические специалисты компании Legrand окажут поддержку на всех стадиях реализации проекта, проведут обследование электроустановки объекта, предложат технически и экономически обоснованное решение по повышению ее энергоэффективности, окажут помощь в выборе оборудования и проведут сервисный ремонт в случае необходимости.