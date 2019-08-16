«Это может привести к войне»: эксперт о возможной покупке США Гренландии

Полковник в отставке Виктор Баранец – вывший глава пресс-службы Минобороны РФ – прокомментировал идею главы Белого Дома Дональда Трампа, который задумался о покупке острова Гренландия. По мнению военного эксперта, это может стать поводом для серьёзного вооружённого конфликта, передаёт «URA.RU».

При этом Баранец признался, что это хорошо, когда все вопросы, связанные с освоением ресурсов в мире, решаются дипломатическим путем. Но, по его словам, намерение Вашингтона купить Гренландию – это очень опасный шаг, который может стать катализатором большой арктической войны.

«На этом острове и так сейчас есть военная база США, в Арктике регулярно проводятся различные военные учения стран НАТО, что также явно недружественный жест по отношению к нашей стране», – пояснили эксперт.

Кроме того, он считает, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что Россия быстрыми темпами осваивает Арктику, поэтому там и решили вставить нам палки в колёса

«Лично я вижу в это идее Трампа след «ястребов» из Пентагона», – резюмировал Баранец.

Ранее изданию The Wall Street Journal стало известно, что американский лидер Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании Гренландию. При этом отмечается, что он уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Кроем того, в начале сентября президент США совершит свой первый визит в Данию. Связана ли эта поездка с идеей возможной покупки Гренландии, пока не уточняется.

Наша справка

Гренландия – остров на северо-востоке Северной Америки. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Площадь острова – более 2 млн квадратных км. Является крупнейшим на Земле. Вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу Дании.



