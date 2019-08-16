Вход/Регистрация Подписка

Гисметео: прогноз погоды на 10 дней: такого не ожидал никто

Москва, 16.08.2019
  • Гисметео: прогноз погоды на 10 дней: такого не ожидал никто

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

Этим летом погода не перестаёт удивлять жителей Русской равнины своими климатическими сюрпризами. Очередные из них, по прогнозу Гисметео, ожидаются в ближайшие 10 дней.

Погода на 10 дней в Центральной России

Вернувшееся в европейскую часть страны лето задержится здесь ненадолго. Потепление, которое принёс в Центральную Россию атлантический атмосферный фронт сменится циклонической холодной массой, которая понизит температурный фон с 30-градусных отметок до уже привычных для этого лета осенних показателей.

Так, в Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областях, где ещё накануне термометры показывали стабильно выше плюс 28-31, уже сегодня всего плюс 16-18 и осадки. В предстоящие выходные также пасмурно и небольшой дождь. В Смоленске – плюс 17-19 днём и 12-13 градусов выше нуля ночью; в Туле – плюс 18-21 в светлое время суток и плюс 14-16 после полуночи; в Калуге – плюс 16-18 (день) и плюс 13-15 (ночь); в Рязани – дневная температура в это уикенд плюс 19-22, ночная – 15-17 выше нуля.   

Похожая погода в Твери, Владимире, Костроме, Иваново и Твери. Здесь также как у соседей жара уже отступила, а на выходные ожидаются дожди и усиление ветра. Осадки почти на всей территории Центрального федерального округа прекратятся на следующей недели. В период с 22 по 24 августа по прогнозу Гисметео, здесь ожидается вполне комфортная погода (плюс 20-25), которая будет соответствовать климатической норме для последней декады последнего летнего месяца.

Прогноз погоды на 10 дней в Поволжье

Закончился летний зной и в регионах Поволжья, где сейчас пасмурно, дождливо, а местами даже по-осеннему прохладно. Правда, уже на следующей неделе сюда вернётся очередное потепление. Поэтому, по прогнозу Гисметео, в ближайшие 10 дней на всей территории, которая прилегает к течению Волги, климатическая обстановка будет нестабильной, а синоптики предупреждают о возвращении в Поволжье такого явления как температурные качели.

В частности, Нижегородской области, где ещё накануне от жары плавился асфальт, сегодня всего плюс 15-16 и сильный дождь. В субботу, 17 августа также пасмурно, промозгло, 15 градусов выше нуля и ливень с грозой. В воскресенье, 18 августа и понедельник, 19 августа – переменная облачность, небольшие осадки, но уже плюс 23-24. В период с 20 по 22 августа – плюс 25-27, сухо и солнечно. А уже ближе к следующим выходным снова пасмурно, осадки и всего плюс 18-20.

По аналогичному сценарию будет развиваться погодная обстановка в Чувашии. Правда, здесь температурный фон будет чуть выше, а осадков выпадет чуть меньше. А вот в Мордовии лето пока задержится. Погоду здесь будет определять атмосферный фронт южного циклона, в тёплом секторе которого окажется эта республика. После незначительного похолодания, которое синоптики Гисметео, прогнозируют в пятницу, уже в субботу воздух здесь прогреется до плюс 27-28. В начале следующей недели станет ещё жарче – в период с 19 по 22 августа будет солнечно и плюс 29-30. Снижение температурных показателей в Мордовии ожидается к следующему уикенду, когда похолодает до плюс 23.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 10 дней

В Москве обещанное ранее возвращение лета, так и не произошло и, по прогнозу Гисметео, ждать этого уже не приходится. Конец этой недели пройдёт в столице под аккомпанемент дождя. Сильный ливень ожидается сегодня вечером, а также в ночь на субботу. При этом после полуночи похолодает до плюс 12-14. Днём 17 и 18 августа плюс 17-19, пасмурно, ожидаются кратковременные осадки.

Атмосферное давление составит 742-744 мм ртутного столба. На следующей неделе погодная обстановка стабилизируется, дожди прекратятся, атмосферное давление повысится до 754-755 мм, немного потеплеет, но выше плюс 23-25 термометры точно не покажут.

Погода в Москве. Гидрометцентр и Гисметео о рекордах августа

Между тем, согласно информации Гидрометцентра, первые 10 дней последнего летнего месяца стали самой холодной декадой в российской столице за последние 69 лет. Так, с 1 по 10 августа 2019 года, по данным метеорологов, средняя температура воздуха, зафиксированная на метеостанции ВДНХ, составила плюс 14,2, что сразу на 4 градуса ниже климатической нормы для начала августа. Холоднее было лишь в далёком 1950 году – тогда воздух прогревался до плюс 13,6.

При этом самой прохладной в этой году в Москве, по данным Гисметео, стала ночь с 4 на 5 августа, когда столбики термометров показали рекордные 6,7 градусов выше нуля. Также первая декада стала и одной из самых «мокрых» за всю историю наблюдений за погодой в столице – за 10 дней выпало более 50 мм месячной нормы осадков.

Как признались метеорологи Гисметео, несмотря на то, что климатические аномалии были обусловлены затоком холодного воздуха и большим количеством облаков, из-за чего воздух вообще не мог прогреться, столь низкую температуру воздуха в столичном регионе в начале последнего месяца календарного лета-2019 не ожидал никто.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Падение президента
      Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отправлен в СИЗО. Его активы арестованы. Так бывший всесильный правитель страны проиграл тому, кого, наверное, искренне считал своей марионеткой - действующему президенту Сооранбаю Жээнбекову
    2. «Буревестник» отправят на доработку
      Авария на испытаниях новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности ясно показала, что это оружие требует целой серии дополнительных испытаний двигательных установок, которые должны слаженно работать на всех режимах полета, в том числе при сложных маневрах, которые это изделие совершает для преодоления систем ПВО и ПРО
    3. Инвесторы разлюбили сланцевиков
      Несмотря на то, что сланцевые компании добывают рекордные объемы нефти и газа, им все труднее находить инвесторов, готовых вкладывать в них деньги.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама