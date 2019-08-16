Гисметео: прогноз погоды на 10 дней: такого не ожидал никто

Этим летом погода не перестаёт удивлять жителей Русской равнины своими климатическими сюрпризами. Очередные из них, по прогнозу Гисметео, ожидаются в ближайшие 10 дней.

Погода на 10 дней в Центральной России

Вернувшееся в европейскую часть страны лето задержится здесь ненадолго. Потепление, которое принёс в Центральную Россию атлантический атмосферный фронт сменится циклонической холодной массой, которая понизит температурный фон с 30-градусных отметок до уже привычных для этого лета осенних показателей.

Так, в Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областях, где ещё накануне термометры показывали стабильно выше плюс 28-31, уже сегодня всего плюс 16-18 и осадки. В предстоящие выходные также пасмурно и небольшой дождь. В Смоленске – плюс 17-19 днём и 12-13 градусов выше нуля ночью; в Туле – плюс 18-21 в светлое время суток и плюс 14-16 после полуночи; в Калуге – плюс 16-18 (день) и плюс 13-15 (ночь); в Рязани – дневная температура в это уикенд плюс 19-22, ночная – 15-17 выше нуля.

Похожая погода в Твери, Владимире, Костроме, Иваново и Твери. Здесь также как у соседей жара уже отступила, а на выходные ожидаются дожди и усиление ветра. Осадки почти на всей территории Центрального федерального округа прекратятся на следующей недели. В период с 22 по 24 августа по прогнозу Гисметео, здесь ожидается вполне комфортная погода (плюс 20-25), которая будет соответствовать климатической норме для последней декады последнего летнего месяца.

Прогноз погоды на 10 дней в Поволжье

Закончился летний зной и в регионах Поволжья, где сейчас пасмурно, дождливо, а местами даже по-осеннему прохладно. Правда, уже на следующей неделе сюда вернётся очередное потепление. Поэтому, по прогнозу Гисметео, в ближайшие 10 дней на всей территории, которая прилегает к течению Волги, климатическая обстановка будет нестабильной, а синоптики предупреждают о возвращении в Поволжье такого явления как температурные качели.

В частности, Нижегородской области, где ещё накануне от жары плавился асфальт, сегодня всего плюс 15-16 и сильный дождь. В субботу, 17 августа также пасмурно, промозгло, 15 градусов выше нуля и ливень с грозой. В воскресенье, 18 августа и понедельник, 19 августа – переменная облачность, небольшие осадки, но уже плюс 23-24. В период с 20 по 22 августа – плюс 25-27, сухо и солнечно. А уже ближе к следующим выходным снова пасмурно, осадки и всего плюс 18-20.

По аналогичному сценарию будет развиваться погодная обстановка в Чувашии. Правда, здесь температурный фон будет чуть выше, а осадков выпадет чуть меньше. А вот в Мордовии лето пока задержится. Погоду здесь будет определять атмосферный фронт южного циклона, в тёплом секторе которого окажется эта республика. После незначительного похолодания, которое синоптики Гисметео, прогнозируют в пятницу, уже в субботу воздух здесь прогреется до плюс 27-28. В начале следующей недели станет ещё жарче – в период с 19 по 22 августа будет солнечно и плюс 29-30. Снижение температурных показателей в Мордовии ожидается к следующему уикенду, когда похолодает до плюс 23.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 10 дней

В Москве обещанное ранее возвращение лета, так и не произошло и, по прогнозу Гисметео, ждать этого уже не приходится. Конец этой недели пройдёт в столице под аккомпанемент дождя. Сильный ливень ожидается сегодня вечером, а также в ночь на субботу. При этом после полуночи похолодает до плюс 12-14. Днём 17 и 18 августа плюс 17-19, пасмурно, ожидаются кратковременные осадки.

Атмосферное давление составит 742-744 мм ртутного столба. На следующей неделе погодная обстановка стабилизируется, дожди прекратятся, атмосферное давление повысится до 754-755 мм, немного потеплеет, но выше плюс 23-25 термометры точно не покажут.

Погода в Москве. Гидрометцентр и Гисметео о рекордах августа

Между тем, согласно информации Гидрометцентра, первые 10 дней последнего летнего месяца стали самой холодной декадой в российской столице за последние 69 лет. Так, с 1 по 10 августа 2019 года, по данным метеорологов, средняя температура воздуха, зафиксированная на метеостанции ВДНХ, составила плюс 14,2, что сразу на 4 градуса ниже климатической нормы для начала августа. Холоднее было лишь в далёком 1950 году – тогда воздух прогревался до плюс 13,6.

При этом самой прохладной в этой году в Москве, по данным Гисметео, стала ночь с 4 на 5 августа, когда столбики термометров показали рекордные 6,7 градусов выше нуля. Также первая декада стала и одной из самых «мокрых» за всю историю наблюдений за погодой в столице – за 10 дней выпало более 50 мм месячной нормы осадков.

Как признались метеорологи Гисметео, несмотря на то, что климатические аномалии были обусловлены затоком холодного воздуха и большим количеством облаков, из-за чего воздух вообще не мог прогреться, столь низкую температуру воздуха в столичном регионе в начале последнего месяца календарного лета-2019 не ожидал никто.