Глазьев покинет пост советника Путина по экономике

Сергей Глазьев – советник президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам – в самое ближайшее время перейдёт на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на представителя комиссии, Глазьев будет назначен министром по интеграции и макроэкономике.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕЭК сообщает, что решение о возможном назначении советника президента Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономики будет рассмотрено на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое запланировано на 1 октября 2019 года в Ереване.

Между тем, сам Глазьев, а также руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков пока отказались комментировать эту информацию.