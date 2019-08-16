Гражданин России задержан на Украине по подозрению в нападении на депутата Рады

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали гражданина РФ, который якобы принимал участие в нападении на депутата Верховной Рады. Согласно информации, которая размещена на официальном сайте Управления полиции Киевской области, утром 16 августа группа неизвестных мужчин напала на украинского парламентария, фамилия которого не называется. После чего злоумышленники скрылись на автомобиле.

Уже установлено, что одним из них оказался 23-летний житель другого государства, «имеющий вид на жительство в Украине». При этом местная полиция утверждает, что иностранном является гражданин России. По факту нападения на депутата возбуждено уголовное дело.