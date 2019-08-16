Клиенты «Сбербанка» смогут расплачиваться в магазинах при помощи лица и пальца

«Сбербанк» России в самое ближайшее время планирует внедрить технологию оплаты товаров при помощи биометрических данных. Для этого клиентам крупнейшей кредитной организации РФ понадобится пройти регистрацию в магазине, где установлено необходимое оборудование. В свою очередь банку потребуется согласие на обработку биометрических данных клиента, пишет газета «Ведомости».

Таким образом, держатели карты «Сбербанка» смогут при расплачиваться за покупки в магазинах как с помощью карты, так и при помощи отпечатка пальца или изображения лица.

В настоящее время система оплаты покупок по отпечатку пальца уже активно тестируется в сети магазинах «Азбука вкуса». Как отмечают сами покупатели, среди плюсов новой системы оплаты – отсутствие случаев мошенничества. Большим минусом является то, что скорость оплаты пока очень низкая. Правда, в «Сбербанке» обещают, то в дальнейшем этот недостаток будет ликвидирован, и расплатиться при помощи лица или отпечатка пальца будет также просто и быстро, как и карточкой.