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Курс доллара: эксперты рассказали в какую сторону развернётся рубль

Москва, 16.08.2019
  • Курс доллара: эксперты рассказали в какую сторону развернётся рубль

Дмитрий Рогулин/ТАСС

15 августа рубль продолжил падение к доллару и евро на нестабильной ситуации, которая складывается сейчас на мировых рынках капитала из-за опасений инвесторов за возможную рецессию в крупнейших экономиках мира. Всё это происходит на фоне обострившегося торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, что негативно сказывается в том числе на мировых ценах на нефть, от которых в свою очередь зависит устойчивость нацвалюты.

Так, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 66,1225 руб., что на 10,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в моменте доллар торговался по 66,585 руб. Евро стоил 73,43 руб. подешевев на 13 коп. В первой половине вчерашнего дня валюта ЕС достигала отметки 74,2475 руб., что является максимумом с 11 марта.

По мнению большинства экспертов, рубль сейчас очень сильно зависит от мировых цен на «чёрное золото, которые накануне вечером продолжили своё падение. В частности, октябрьские контракты на нефть марки Brent на Лондонской бирже подешевели до 58,19 долл. за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже упала - до 54,52 долл. за баррель. Негативными факторами для рынка также является риск очередного витка напряженности в торговом конфликте США и Китая и данные о запасах нефти в США.

Как считает Роман Фролов из Совкомбанка российский финансовый рынок сейчас накрыл негативный внешний фон. Это, по его мнению, привело к распродажам практически всех российских активов, в том числе рубля. При этом аналитик отметил, что рублю очень сложно противостоять падающей нефти в совокупности с обвалом на мировых фондовых площадках.

При этом он подчеркнул, что трейдеры продолжают верить в скорую стабилизацию ситуации на мировых рынках, что позитивно отразится и на динамке нацвалюты. В результате, прогнозирует Фролов, курс рубля может вернуться в диапазон 65,25-65,75 руб., но лишь при условии, что цены на нефть всё-таки стабилизируются в районе 58 долл. за баррель марки Brent,

В свою очередь Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка, пояснил, что фаза довольно высокой волатильности затрудняет прогнозирование краткосрочных движений рубля. Однако и он с оптимизмом смотрит в будущей, так как считает, что текущие уровни «американца» по отношению к рублю несколько завышены.

Поэтому, как он убеждён, текущие уровни как нефтяных котировок в диапазоне 58-60 долл. за баррель Brent, так и позиции юаня могут считаться сбалансированными, что даёт все основания к развороту рубля и возврата курса доллара к отметки в 65 руб.

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